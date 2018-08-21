Лучшие криптовалюты для инвестирования

Развитие криптовалюты и алгоритмов блокчейна, на которых она строится, в последние годы начинает все быстрее менять мировую экономику.

Не так давно мир узнал о феномене первой криптовалюты биткоина, который вырос в цене в тысячи раз. Теперь же на рынке можно найти много криптовалют, а некоторые страны уже выпускают национальные токены и рассчитывают, что в скором времени они заменят традиционные деньги и даже затмят золото.

Довольно многие криптовалюты уже вошли в игровой мир, и мы расскажем об этих монетах, в которые стоит инвестировать средства.

Bitcoin

О биткоине слышало, пожалуй, большинство пользователей Интернета. Еще несколько лет назад о нем знали лишь немногие, однако с его резким ростом в цене счастливые обладатели первой криптовалюты стали очень богатыми, вложив в первую криптовалюту не так много денег.

В последние месяцы биткоин не демонстрирует сильного роста на рынке, однако большинство специалистов склонны полагать, что это временное явление, и самая дорогая в мире криптовалюта продолжит завоевывать мир. Получить биткоин становится все труднее, так как рыночная цена на онлайн-платформах высока, а майнить биткоин достаточно сложно, особенно учитывая то, что большая часть токенов уже добыта и находится на рынке в ходу.

Вы можете играть во многие классические игры и выигрывать в биткоине. К таким играм относятся Free Bitcoin, mBit Casino, а также довольно простенькая игра в кости 999Dice. Довольно интересной RPG игрой с биткоином в качестве валюты является CoinBrawl. Игра простая, но здесь вам нужно будет развивать своего персонажа выбранного класса, поднимать навыки и характеристики и сражаться с другими игроками, чтобы зарабатывать игровую валюту, которую можно вывести в биткоине. Популярны и симуляторы майнинга – SaruTobi, myBitMine и другие. Нельзя не упомянуть биткоин квест, сделанный по подобию Minecraft – BitQuest. Игр на биткоине довольно много и обычно они не требуют больших вложений.

Litecoin

Концепция и алгоритмы этой криптовалюты в целом очень похожи на биткоин, и то же самое можно сказать и об играх на Litecoin. Эту валюту легче и менее затратно майнить, хотя и она остается весьма дорогой. Несомненным плюсом Litecoin, сделавший его таким дорогим на рынке, является пониженная в сравнении с биткоином комиссия на транзакции. За счет низкой комиссии токены удобно переводить с одного аккаунта на другой много раз в играх. Игры, в которых можно зарабатывать в Litecoin, также в первую очередь связаны с казино-играми, добычей ресурсом и развитием персонажей.

CHP

Интересной криптовалютой в мире онлайн-игр является CHP. Эта валюта в последнее время стабильно растет в своей цене и используется в качестве внутриигровой валюты для игр в покер от CoinPoker. Эта новая платформа криптовалютного покера стала настоящим открытием, которое ставит своей задачей сделать покер абсолютно прозрачным для пользователей, а внутриигровые транзацкции – моментальными. Игра в покер на криптовалюту позволяет совмещать любимое многими хобби игры в покер на разном уровне с инвестированием в криптовалюту. Токены CHP можно продавать и покупать точно так же, как и любую кпиптовалюту.

Ethereum

Еще одной валютой, которая в последние два года стала очень перспективной на криптовалютных рынках и пришла в игровой ми+9+*+р, стала Ethereum. Часто эту валюту называют самым сильным конкурентом биткоина на рынке крипто-токенов.

Пожалуй, самой известной и прибыльной игрой на алгортимах Ethereum, в которой можно заработать валюту Ethereum (ETH), можно назвать CryptoKitties. Игра очень простая – пользователям нужно развивать своего криптокотенка, который будет обладать уникальными чертами. Казалось бы, кто купит криптокотенка? Однако с внедрением криптовалюты игра стала интересной для инвесторов, и криптокотята продаются за миллионы рублей.

Похожими популярными играми на Ethereum также являются Crypto Pets, Crypto Zombies. Также можно отметить и другие быстро развивающиеся игры с использованием ETH: Ether Rockets, Ethergarden, The Pyramdi Game, Ether Craft и другие. Рост количества скачиваний игр на криптовалюту поразителен, и скоро они не будут уступать в популярности обычными мобильным играм.