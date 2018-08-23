Эпицентр - сделано в Украине!

В последние дни августа наша страна и компания «Эпицентр» празднуют свои дни рождения. Украине – 27, ООО «Эпицентр К» - 15. Сравнительно молодой возраст, впереди - еще много взлетов и побед в обоих именинников. Экономические эксперты смело называют крупнейшую сеть торговых центров одним из экономических доноров Украины. Ведь помимо создания десятков тысяч рабочих мест, уплаты миллиардов налогов в местную и государственную казну, Эпицентр поддерживает тысячи украинских производителей, предлагая произведенную в Украине продукцию посетителям торговых центров.

- С ростом курса доллара, когда импортные товары стали по цене слишком дорогими для большинства украинцев, мы решили предложить нашим потребителям украинские аналоги товаров не худшего качества, но значительно приятнее по цене, - рассказывает Владимир Гончаров, - заместитель генерального директора ООО «Эпицентр К» . - Если в 2014 году доля импорта составляла 24 - 25% оборота сети, то в 2015 - 2016 годах - 11%. И эту цифру мы продолжаем уменьшать. Потому что никто не защитит собственную экономику лучше, чем мы сами.

Действительно, только несколько лет назад украинцы поняли: шопинг должен быть патриотическим и поддерживать национального производителя. Покупать украинское стало изрядно выгодно. Качество продукции, ассортимент, демократичные цены - все это делает украинский продукт не только рентабельным, но и вполне конкурентным относительно зарубежных аналогов.

Сергей Будников, руководитель направления «Изделия из дерева»:

- За последние пять лет торговое направление «Изделия из дерева», которое предлагает покупателям более 10 000 наименований товаров, увеличило долю продаж товаров украинского производства более чем на 80%. Отечественные производители вместе с представителями торгового направления, анализируя ассортимент китайского, азиатского и европейского импорта в Украину, пришли к выводу, что аналогичную продукцию можно производить и в нашей стране значительно дешевле по цене и лучшую по качеству. Яркий тому пример - производство межкомнатных и входных дверей. Сегодня мы предлагаем покупателям двери известных украинских производителей торговых марок «Граница», «Абвер", "Булат", "Мавис" и других, дизайн, качество и цена которых не уступают европейским стандартам, также это касается и изделий из ПВХ, например ПВХ вагонка, производство, которой в Украине практически полностью покрывает потребности украинского потребителя.

В свою очередь более тысячи поставщиков отмечают компании «Эпицентр» как надежного, конструктивного и ответственного партнера.

Юрий Боговик, представитель ООО «Геберит трейдинг»:

- «Геберит трейдинг» является одной из ведущих компаний на украинском рынке сантехники и уже более 10 лет сотрудничает с Эпицентром, поставляя отечественную сантехническую керамику. Хочу отметить, что в Украине ТЦ «Эпицентр» - это крупнейшая торговая площадка, где представлена ​​сантехника отечественного производства. Прогнозируемость, ответственность, взаимоуважение и надежность - эти главные факторы больше всего ценим в сотрудничестве с компанией. А общее стремление поддерживать украинского производителя позволило нарастить за последние годы долю продаж украинского сантехнической керамики в сети ТЦ «Эпицентр» до 80%.

- Cантехника, посуда, инструменты, товары для сада и огорода, керамическая плитка, игрушки, обои, освещение, спортивные товары - Эпицентр предлагает тысячи товаров отечественного производства. Крупные промышленные предприятия и средний и мелкий бизнес - в торговых центрах сети представлены линейки товаров от предприятий различных по мощностям, но все равно - отличного качества и лучшей цены. Поэтому если вы хотите поддержать украинских производителей - приходите в Эпицентр, покупайте, пользуйтесь и получайте удовольствие от товаров, изготовленных под брендом Made in Ukraine.