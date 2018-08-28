В День независимости ТСН установила рекорд Украины

Праздничный спецвыпуск Телевизионной службы новостей канала «1+1» попал в Национальный реестр рекордов Украины – впервые в истории страны выпуск новостей вели одновременно шестеро ведущих.

В День независимости ведущие ТСН разъехались в шесть разных городов, чтобы поздравить страну с днем рождения. В Киеве работала Лидия Таран, а на связи с ней новости вели Наталья Мосейчук – с Мариуполя, Соломия Витвицкая – с Полтавы, Маричка Падалко – из Одессы, Юлия Бориско – из Днепра, Святослав Гринчук – со Львова. Перед этим команды Телевизионной службы новости отправились до этих городов и разыскали уникальные истории людей, которыми может гордиться страна. Эти сюжеты зрители канала «1+1» увидели утром во время эфира ТСН. А вечерний выпуск в 19:30 был посвящен празднованию Дня Независимости Украины в разных городах.

В конце эфира эксперт Национального Реестра Рекордов Виталий Зорин зафиксировал новое достижение и в прямом эфире вручил ТСН диплом об установлении нового рекорда – «Первое одновременное ведение выпуска новостей наибольшим количеством ведущих из шести городов Украины».

«Я считаю, что это не просто рекорд, а технический подвиг. Когда зритель видит в эфире шесть ведущих, это означает, что для этого за кадром находится в десятки раз больше специалистов», - прокомментировал эксперт.

Чтобы показать, насколько разнообразна и велика наша страна, над спецвыпуском в течение трех с половиной месяцев работало более 150 человек. Команда ТСН получила сотни отзывов и фото от зрителей, которые вживую наблюдали за ведением новости в своих городах, а в перерывах не переставали обращаться к ведущим. Кроме того, праздничные эфиры ТСН стали лидерами слота, вечерний выпуск новостей на «1+1» посмотрели 2,7 миллиона телезрителей. По аудитории 18-54 (вся Украина) рейтинг трансляции составил 2.3%, доля -13.0%. По коммерческой аудитории 18-54 (50 тыс.+) рейтинг трансляции составил 2.0%, доля — 11.4%

Напомним, ТСН является безоговорочным лидером новостного сегмента, программой, которой доверяют миллионы украинцев. Так, ТСН регулярно смотрят более половины аудитории новостей, и именно ТСН зрители чаще всего называют любимой программой новостей. В этом году команда получила сразу семь наград престижной телевизионной премии Украины «Телетриумф» и получила рекордное количество статуэток среди новостников.