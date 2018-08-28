Департамент дистрибуции 1+1 media трансформируется в бизнес-ЮНИТ 1+1 media distribution

28 августа, в рамках пресс-завтрака, посвященного развитию pay-tv рынка Украины, группа 1+1 media представила новый бизнес-юнит в составе группы компаний - 1+1 media distribution.

Создание нового бренда стало результатом развития медиагруппы до 2021 года в соответствии с бизнес-стратегией, целью которой является увеличение рынка платного телевидения с прогнозируемым достижением 25% доли рынка отчислений за контент.

Основной целью 1+1 media distribution является формирование оптимального по тематике и целевой аудитории пакета телеканалов и выведения вопросов дистрибуции контента на новый высокий уровень. Это поможет провайдерам улучшить спрос среди абонентов на их программную услугу, а зрителям - получить доступ к премиальному и эксклюзивному контенту как отечественного, так и зарубежного производства.

«Представляя 1+1 media distribution, мы ставим для себя задачу объединить усилия игроков индустрии для реанимации Pay TV рынка и сформировать у абонентов культуру потребления контента. Считаем, что консолидация сил правообладателей и провайдеров будет иметь ощутимое положительное воздействие на развитие платного телевидения в Украине, позволит увеличить доходы провайдеров и, соответственно, - объемы отчислений правообладателям за контент. Мы же, в свою очередь, готовы максимально способствовать созданию собственного национального продукта, который будет не только соответствовать мировому уровню, но и, в первую очередь, удовлетворит отечественного зрителя», - комментирует Ярослав Пахольчук, исполнительный директор 1+1 media и директор по развитию pay-tv направления.

На сегодня 1+1 media distribution успешно дистрибутирует 22 телеканала, среди которых 6 собственных, а также является единственной среди украинских медиагрупп, которая имеет в своем портфолио эксклюзивные права на трансляцию 12 международных и 4 украинских партнерских телеканалов.

Обновлённое подразделение продолжит заниматься продвижением как собственного контента, так и контента партнерских телеканалов, фокусируясь на адаптации международных форматов различных жанров.

«1+1 медиа - за рыночные принципы ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к долгосрочной и взаимовыгодной коммуникации всех игроков и потребителей рынка Pay TV. В советские времена люди, имея 3-4 телеканала с цензурированным контентом, привыкли получать доступ к ним бесплатно. К счастью, современным зрителям предоставлена возможность выбирать любой контент среди большого количества телеканалов и их жанрового разнообразия. Однако, воспринимая это как данность, у большинства абонентов отсутствует понимание необходимости платить за возможность доступа к такому контенту. Поэтому, в тесном взаимодействии с провайдерами, наш новый бизнес-юнит будет работать в направлении популяризации культуры потребления платного, но качественного телевидения среди зрителей, что ощутимо скажется на развитии медиаиндустрии в целом», - комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы.