Насилие должно быть наказано

Человеческое общество рассматривает домашних животных не только как собственность. Испокон веков эти разумные существа были неотъемлемой частью нашей жизни и фактически членами семьи. Они имеют устойчивую эмоциональную привязанность к людям и определенную зависимость от них.

Однако, к сожалению, случаются ситуации, когда общественность не всегда, мягко говоря, толерантно относится к нашим четвероногим друзьям. К сожалению, жестокое обращение с животными — уже давно не миф, а реальность, с которой в последнее время приходится довольно часто сталкиваться.

Одним из таких случаев стали трагические события, которые недавно всколыхнули не только жителей Одессы, но и все украинское общество.

Так, 7 августа Киевский районный суд Одессы впервые в истории Украины избрал подозреваемому в жестоком обращении с животными меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отметим, что указанный мера пресечения является исключительной. При ее выборе должен быть определен размер залога. Однако есть несколько случаев, когда следственный судья может лишить подозреваемого такого права.

Так, согласно положениям УПК Украины, одним из таких случаев является совершение преступления с применением насилия. При выборе подозреваемому меры пресечения следственный судья трактовал положения кодекса по применению насилия не только в отношении человека, но и любого живого существа.

Следственный судья обратил внимание на факт насилия, которое привело к увечьям животного, чем определил необходимость их правовой защиты и социальную значимость проблемы жестокого обращения.

Также отметим, что Апелляционный суд Одесской области поддержал позицию Киевского районного суда г. Одессы, оставив без изменений меру пресечения.

Указанное решение является взвешенным и обоснованным, ведь защита животных от жестокого обращения регламентируется не только нормами национального законодательства, но и закреплена во многих международных нормативно-правовых актах.

Так, Европейская конвенция о защите домашних животных определяет моральное обязательство человека уважать всех живых существ и помнить о том, что домашние животные имеют особые отношения с человеком. Указанный документ определяет основные принципы благополучия животных, которые заключаются в том, что никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдание или угнетение.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена законодательством многих европейских стран, среди которых Австрия, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Франция.

При этом санкции статей, предусматривающих наказание за указанное деяние, существенно различаются. Так, по уголовному кодексу Грузии жестокое обращение с животными карается исправительными работами на срок до одного года. По уголовному кодексу Австрии и Испании — предполагается до 1 года тюрьмы. Во Франции за указанное деяние можно попасть за решетку на срок до 6 месяцев и выплатить штраф в размере 50 000 франков. В уголовных кодексах Латвии и Италии за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Украинское законодательство в настоящее время является самым строгим в отношении тех, кто издевается над животными.

Так, начиная с 2017 года за жестокое обращение с животными уголовным законодательством предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Однако как показывает практика, строгость законодательных норм не гарантирует их выполнение. И все же, увеличение ответственности за издевательство над животными является важным шагом к развитию гуманного общества и защиты природы, как непременной основы существования человека.

Сергей Чванкин,

председатель Киевского районного суда города Одессы,

председатель ОО «Ассоциация следственных судей Украины»