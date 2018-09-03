«Фокстрот» представил три новых рекламных ролика: Back to School, «Стиральные машины», «Бонусы»
Герои роликов позаботились о комфортной покупке девайсов для школы, познакомились с ассортиментом стиральных машин и получили бонусы.
Коммуникационная тема года самого крупного ритейлера бытовой техники и электроники «Фокстрот» нашла продолжение в конце этого лета: в сети Интернет и на телеканалах Украины появились новые рекламные ролики компании «Фокстрот»:
Ролики вышли яркими, позитивными, динамичными, еще раз подтверждая позиционирование «Фокстрота» как комфортного, стильного и современного бренда.
Съемку новых рекламных роликов для крупнейшей розничной торговой сети «Фокстрот» удалось провести всего за один день благодаря продакшен студии «А-продакшен» и креативному диджитал-агентству Grape. Как и планировалось, монтаж был завершен к началу августа, а сама рекламная кампания стартовала в середине месяца. Таким образом, у целевой аудитории достаточно времени, чтобы посетить обновленный «Фокстрот», принять участие в акциях и купить понравившиеся товары.
– При помощи эмоций мы передали нашим покупателям посыл, что обновленный «Фокстрот» готов к осеннему сезону и периоду Back to school. «Фокстрот» моден и традиционно надежен, поэтому покупатель может быть уверен в выборе нашего магазина для шоппинга, и быть с нами таким же стильным и современным, - прокомментировал Руслан Клименко, и.о. директора по маркетингу сети «Фокстрот».
«В ролики мы добавили еще больше юмора: для этого с гор спустился колоритный предводитель шотландского семейного клана и под звуки волынки призвал не упустить возможность воспользоваться выгодными предложениями. А «трое в лодке, не считая собаки» породы корги устроили заплыв. Только на сей раз не по Темзе, а по магазину «Фокстрот» в поисках стиральных машин, техники и бонусов»,- отметил СEO агентства Grape Юрий Гладкий.
К середине августа только в интернете ролики просмотрело более двух миллионов пользователей. Телеаудитория новой рекламной работы «Фокстрота» составила 23 млн зрителей.
CREDITS:
Client: Фокстрот
Acting Chief Marketing Officer: Руслан Клименко
Art Director, Head of Marketing Design Group: Алексей Пеньуэлас и Кальдерон
Agency: Grape
CEO: Юрий Гладкий
COO: Елена Саливон
Account Manager: Марина Мартынова
Creative Director: Кирилл Чистяков
Senior Copywriter: Ната Цветкова
Junior Copywriter: Николай Безкровный
Art Director: Настя Клещова
Production: Aproduction
Executive Producer: Алена Егорова
Line Produce: Роман Карнаухов
Director: Максим Ксенда
1st AD: Марико Атаманенко
DOP: Ярослав Пилунский
Справка:
Торговая сеть «Фокстрот» в августе 2018 насчитывала 161 супермаркет в 90 городах Украины. Торговая площадь сети составляет 151 тыс кв м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +).
По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 4, 4 млн пользователей интернета.
Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 превысило 7 млн человек.