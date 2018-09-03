«Фокстрот» представил три новых рекламных ролика: Back to School, «Стиральные машины», «Бонусы»

Герои роликов позаботились о комфортной покупке девайсов для школы, познакомились с ассортиментом стиральных машин и получили бонусы.

Коммуникационная тема года самого крупного ритейлера бытовой техники и электроники «Фокстрот» нашла продолжение в конце этого лета: в сети Интернет и на телеканалах Украины появились новые рекламные ролики компании «Фокстрот»:

https://vimeo.com/286156349

https://vimeo.com/286156226

https://vimeo.com/285250757​

Ролики вышли яркими, позитивными, динамичными, еще раз подтверждая позиционирование «Фокстрота» как комфортного, стильного и современного бренда.

Съемку новых рекламных роликов для крупнейшей розничной торговой сети «Фокстрот» удалось провести всего за один день благодаря продакшен студии «А-продакшен» и креативному диджитал-агентству Grape. Как и планировалось, монтаж был завершен к началу августа, а сама рекламная кампания стартовала в середине месяца. Таким образом, у целевой аудитории достаточно времени, чтобы посетить обновленный «Фокстрот», принять участие в акциях и купить понравившиеся товары.

– При помощи эмоций мы передали нашим покупателям посыл, что обновленный «Фокстрот» готов к осеннему сезону и периоду Back to school. «Фокстрот» моден и традиционно надежен, поэтому покупатель может быть уверен в выборе нашего магазина для шоппинга, и быть с нами таким же стильным и современным, - прокомментировал Руслан Клименко, и.о. директора по маркетингу сети «Фокстрот».

«В ролики мы добавили еще больше юмора: для этого с гор спустился колоритный предводитель шотландского семейного клана и под звуки волынки призвал не упустить возможность воспользоваться выгодными предложениями. А «трое в лодке, не считая собаки» породы корги устроили заплыв. Только на сей раз не по Темзе, а по магазину «Фокстрот» в поисках стиральных машин, техники и бонусов»,- отметил СEO агентства Grape Юрий Гладкий.

К середине августа только в интернете ролики просмотрело более двух миллионов пользователей. Телеаудитория новой рекламной работы «Фокстрота» составила 23 млн зрителей.

CREDITS:

Client: Фокстрот

Acting Chief Marketing Officer: Руслан Клименко

Art Director, Head of Marketing Design Group: Алексей Пеньуэлас и Кальдерон

Agency: Grape

CEO: Юрий Гладкий

COO: Елена Саливон

Account Manager: Марина Мартынова

Creative Director: Кирилл Чистяков

Senior Copywriter: Ната Цветкова

Junior Copywriter: Николай Безкровный

Art Director: Настя Клещова

Production: Aproduction

Executive Producer: Алена Егорова

Line Produce: Роман Карнаухов

Director: Максим Ксенда

1st AD: Марико Атаманенко

DOP: Ярослав Пилунский

Справка:

Торговая сеть «Фокстрот» в августе 2018 насчитывала 161 супермаркет в 90 городах Украины. Торговая площадь сети составляет 151 тыс кв м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +).

По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 4, 4 млн пользователей интернета.

Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 превысило 7 млн ​​человек.