При поддержке участницы президентских праймериз УКРОПа Ирины Головатенко на Киевщине состоялся турнир по мини-футболу

2 сентября в селе Бабинцы Киевской области состоялся турнир по мини-футболу «Помни Героев».

В соревнованиях приняли участие школьники 2006-2008 года рождения из Киевской области и столицы. Именно таким образом, говорят организаторы, решили отметить начало нового учебного года, а также вспомнить героев АТО, с которых молодое поколение должно брать пример. Гостем турнира по мини-футболу была участница президентских праймериз УКРОПа Ирина Головатенко. Она заявила, что развитие спорта в городках и селах необходимо поддерживать на государственном уровне. А УКРОП – именно та политическая сила, которая всегда заботится вопросами физического развития украинской молодежи.

«Приятно, что учебный год начинается с таких событий. Спорт – это важная составляющая воспитания наших детей. Именно поэтому государству нужно заботиться о бесплатных спортивнхе секциях для одаренных детей, о развитии спортивных учебных заведений. Здоровые и умные дети – это наше будущее», - отметила Ирина Головатенко.

Открытие турнира также посетили семьи героев, которые погибли во время войны на Донбассе – Игоря Телюка и Николая Матвиенко из Клавдиево-Тарасового, что на Киевщине.

«Этот турнир посвящен героям АТО. Я хочу, чтобы дети о них помнили, брали с них пример . Возможно, среди нас есть будущие игроки ФК «Милан», «Ювентус», киевского «Динамо». Тренируйтесь, играйте и побеждайте», - обратился к участникам соревнований депутат Киевского облсовета, председатель секретариата УКРОПа Денис Борисенко.

Одним из организаторов турнира выступил также Дмитрий Шкрабатовский, член команды в праймериз И. Головатенко и председатель Подольского районного в г. Киеве организации партии УКРОП. Столичная команда «Родной город», которую поддерживает Д. Шкрабатовский также приняла участие в соревнованиях и, даже, победила в своей возрастной группе.

«Мне приятно, что наша команда участвует в таком соревновании – это интересный опыт и возможность заявить о себе. Также, я хочу поблагодарить родителям, учителям, а также тренерам, которые так много вкладывают в наших детей. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях», - отметил Дмитрий Шкрабатовский.

В конце соревнований организаторы наградили всех кубками, дипломами и призами от Укропа, а Дмитрий Шкрабатовский подарил каждому из более полусотни участников, а также Бабинецькой средней общеобразовательной школе футбольные мячи.

Справка

УКРОП – первая среди политических партий в Украине, которая начала процедуру праймериз весной текущего года. Претенденты имеют пять месяцев на презентацию собственных программ в регионах. Кандидата в Президенты от политической партии изберут путем открытого публичного голосования и объявят под конец года на очередном съезде партии.

Праймериз – привычная практика для многих демократических стран мира. Их широко применяют, в частности, в США, Великобритании, Израиле, Испании, а с недавних пор еще и в Италии и Франции.