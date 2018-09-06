Программа «Гроші» возвращается в эфир с экспериментом над народными депутатами

Сегодня, 6 сентября, после летнего перерыва в эфир канала 1+1 возвращается проект журналистских расследований «Гроші». Теперь программа будет выходить в более удобное для зрителей время – по четвергам в 21:30.

На этой неделе стартовал учебный год в украинских школах и вузах, а это значит, что параллельно с образовательным процессом заработал и «сопутствующий бизнес». В первом выпуске нового сезона журналисты проекта «Гроші» покажут, как работает отлаженный образовательный бизнес, который помогает детям состоятельных украинцев попасть в элитные зарубежные вузы.

Кроме того, зрители «1+1» увидят результаты провокационного эксперимента, во время которого журналисты проверили, кто из депутатов готов проголосовать за нужный законопроект в обмен на денежное вознаграждение в 50 тысяч долларов. SMS с таким предложением народные избранники получили на свои мобильные номера. Что они напишут в ответ, и кто из них ради такой возможности подзаработать даже согласится срочно вернуться в Украину из-за границы – смотрите в программе «Гроші».

А также как фирмы, связанные с Петром Порошенко, закупают уголь для производства у страны-агрессора, почему СБУ уже 4 года проводит обыски у среднего и малого бизнеса опираясь на статью «Финансирование терроризма», но еще ни одного дела не передала в суд - ответы на эти и другие вопросы узнавайте в программе «Гроші» сегодня в 21:30 на телеканале 1+1.

В новом сезоне журналисты программы «Гроші» подготовили для зрителей еще больше смелых расследований, разоблачений высокопоставленных политиков и мошенников, а также серию сюжетов на социальные темы, которые затронули всех украинцев.