Сегодня, 7 сентября, VOD-платформе 1+1 video исполняется один год. Количество пользователей ресурса за этот период пересекло отметку более 12 миллионов, что составляет почти половину пользователей всего украинского Интернета.

Онлайн-сервис 1+1 video объединяет контент группы 1+1 медиа, в которую входит 7 каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, «Бигуди», УНІАН ТБ, 1+1 International. Кроме того, ресурс имеет 5 партнеров-вещателей, а именно: ZIK, «UA: Первый», «Громандське ТБ», «24 канал» и «8 канал».

Плеер 1+1 video интегрировано на сайты каналов группы 1+1 медиа и партнеров. За это время количество просмотров видео насчитывает 174 миллиона.

«С момента перезапуска VOD-платформы наша команда достаточно тщательно отслеживала тенденции и поведение пользователей. Мы много экспериментировали и внедряли новых инициатив, особенно в направлении Data Science. В планах обогащать платформу data-based инструментами для того, чтобы не только вовремя предлагать необходимый контент отдельному зрителю, а и предвидеть его последующие действия. Вместе с тем, другие инициативы оказались менее востребованными. Конечно, такое глубокое изучение зрителя позволит увеличить эффективность рекламных кампаний и позволит рекламодателям строить полноценную коммуникацию с каждым отдельным зрителем от построения знания к осуществлению желаемого действия», – рассказывает Артём Лёзин, руководитель 1+1 video.

Библиотека 1+1 video насчитывает 528 проектов, количество которых ежесекундно увеличивается. Фильмы, сериалы и программы доступны с любых устройств. 53,4% зрителей заходили в течение этого года на ресурс с персональных компьютеров, 38,2% – с мобильных устройств, и 8,4% – с планшетов.

Онлайн-ресурс имеет более 20 000 часов видео в HD-качестве, а это более 120 000 видеофайлов, которые пополняются мгновенно.

Напомним, абоненты пакетов «Безлим Видео» от Киевстар и «Жара» и «Абсолютная свобода» от lifecell имеют свободный доступ без тарификации трафика к ресурсу 1+1 video.