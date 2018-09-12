Все о Smart TV. От выбора до покупки

Smart TV. При установленных ценниках на «умные» телевизоры сегодня, они являются единственным решением для покупки! Разница ценовой политики с обычным телевизионным приемником минимальна, а вот функциональности больше в разы!

Интернет супермаркет ABV представляет собой один из центральных магазинов в Украине по продаже телевизоров от зарубежных фирм-производителей! Одним же из главных достоинств сервиса является возможность покупки ТВ-аппарата не только с посещением выставочного салона в Днепре, но и с доставкой по стране! Детали: (050) 0755-597, (063) 8876-220.

Советы интернет супермаркета ABV при выборе Smart TV

1. Игнорируйте информацию о характеристиках дисплея в паспорте устройства – доверяйте только собственным глазам! Проконсультируйтесь у специалиста и определите несколько аппаратов разных марок для выбора.

2. Планируете покупку панели от 60 и более дюймов? Задумайтесь о квадратуре своей гостиной! Практический подход + опыт магазина ABV показывает, что просмотр таких телевизоров с расстояния менее 6-7 метров будет не самым комфортным.

3. Забудьте о пультах дистанционного управления, которыми укомплектована модель Smart TV! Купите универсальный пульт, который будет удобен лично Вам. К тому же такой гаджет может быть использован для управления одновременного несколькими устройствами.

4. HDMI порты. Их должно быть как можно больше! При выборе Smart TV этот момент особенно важен! Ведь умный телевизор может и будет синхронизироваться с компьютером, телефоном, планшетом или другой техникой.

Посредством каталога телевизоров Smart TV в ABV-техника возможен выбор агрегата из сотен моделей разных производителей с покупкой из любого региона страны. Онлайн ассортимент: https://www.abv.com.ua.

Основные аспекты, требующие внимания на стадии покупки Smart TV

- Назначение. Выбор должен совершаться из того как часто, где, для каких целей и кем будет использовано устройство. От этого напрямую зависит оптимальная для Вас функциональность аппарата.

- Стоимость. Этот момент скорректируется сам собой после определения требований к ТВ-устройству! Начальная цена Smart TV в магазине АБВ стартует уже от 5000 грн. https://www.abv.com.ua/category/10311/smart_tv/est-488 !

- Качество изображения. Не планируете менять телевизор ближайшие 3-5 лет? Тогда максимально оправданным будет выбор и покупка Smart TV 4К, учитывая стоимость таких моделей сегодня!

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