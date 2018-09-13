Можно ли оформить кредит онлайн для покупки медикаментов?

Всем нам хочется, чтобы наша жизнь была полна только приятными моментами и хорошими событиями. Однако есть вещи, о которых люди начинают задумываться лишь после того, как они происходят с нами или с нашими близкими. А это, как правило, не очень приятные моменты, связанные с проблемами со здоровьем. Причём от таких ситуаций не застрахованы ни дети, ни молодые, ни пожилые люди. И тогда вопросы: “Где взять деньги срочно?”, “На что купить медикаменты в ночной аптеке?” или “Как оплатить пребывание в стационаре?” становятся очень остро. Именно в таких ситуациях наш сервис предоставления мгновенных онлайн кредитов за 15 минут PayPong готов вам помочь.

Как при помощи ПейПонг быстро оформить кредит онлайн для покупки медикаментов?

Для удобства наших клиентов был разработан очень простой и интуитивно понятный интерфейс на сайте paypong.ua, поэтому даже находясь в приёмном отделении больницы, возле кабинета врача или даже в аптеке вы можете при помощи смартфона быстро оформить кредит онлайн за 15 минут и получить мгновенный перевод на карту абсолютно любого украинского банка.

Основные условия для оформления:

Возраст оформителя - не менее 21 года. Наличие паспорта гражданина Украины, хотя если вы забыли его дома, то его скриншот на телефоне или ксерокопия тоже подойдут, так как данные вы вводите собственноручно в личном кабинете и наличие оригинала документа не нужно. Наличие индивидуального Идентификационного налогового номера, который тоже нужно будет ввести в онлайн форму заявки. Действующая банковская карта абсолютно любого банка Украины. Е-мейл и мобильный телефон для связи.

Что ПейПонг готов предоставить своим клиентам:

Возможность оформления онлайн кредита с любого устройства, у которого есть доступ в интернет (компьютер, смартфон, ноутбук, планшет и т.д.).

с любого устройства, у которого есть доступ в интернет (компьютер, смартфон, ноутбук, планшет и т.д.). Круглосуточный сервис, который работает без выходных и в праздничные дни.

Сумма первого займа составляет примерно 2 000 гривен, причём уже при повторном обращении можно будет претендовать до 3700.

Деньги на карту будут перечислены уже в течении 10-15 минут после завершения операции оформления кредита онлайн .

. Кредитный займ предоставляется нашим клиентам на срок до 30 календарных дней. Указать срок можно самостоятельно в личном кабинете при оформлении.

Скидка в 40% при оформлении на PayPong самого первого займа.

самого первого займа. Отсутствие штрафов в течение трёх дней или при пролонгации онлайн кредита .

. Личный кабинет на сайте paypong.ua , где можно производить оплату кредита и следить за сроками погашения. Помимо этого, можно один раз ввести свои личные данные, сохранить их на сайте в своём кабинете и пользоваться в дальнейшем для повторных обращений, что существенно экономит время при экстренных ситуациях.

, где можно производить оплату кредита и следить за сроками погашения. Помимо этого, можно один раз ввести свои личные данные, сохранить их на сайте в своём кабинете и пользоваться в дальнейшем для повторных обращений, что существенно экономит время при экстренных ситуациях. Возможность членам одной семьи взять одновременно кредиты.

Функция пролонгации кредита сроком до 30 дней, которой можно воспользоваться онлайн через свой кабинет на сайте.

Грамотную команду диспетчеров-консультантов, которые в любое время готовы помочь в любой ситуации.

Даже из сложных жизненных обстоятельств существует выход, поэтому команда ПейПонг готова помочь своим клиентам в любых жизненных ситуациях, будь то оплата медикаментов или покупка детского питания. Наш сервис онлайн кредитования разработан для вашего удобства. Будьте здоровы и счастливы, а мы готовы помочь вам в этом.