Пластиковые окна от Фабрики Комфорта

На сегодняшний день услугу по установке пластиковых окон предоставляют тысячи фирм, многие из которых не несут в последствии ответственности за свою «деятельность». В этой статье мы хотим подсказать как не ошибиться при выборе окон и компании, которая займётся заменой пластиковых окон в Вашем доме. И так, на что обращать внимание при выборе фирмы поставщика окон:

Официальная регистрация согласно законодательным требованиям Наличие необходимых лицензий Качественные европейские комплектующие Возраст компании. Желательно, чтобы фирма просуществовала на рынке хотя бы 5 лет Наличие оборудованного образцами офиса или магазина Наличие сертификатов качества и санитарно-гигиенических разрешений на комплектующие Наличие сайта, где подробно изложена информация о продукте, компании и условиях сотрудничества Для официального представителя-размещение на сайте производителя в разделе «Партнёры» Отзывы о компании в интернете. Здесь хочется отметить, что 90% положительных отзывов публикуются по инициативе самой компании. Также стоить отметить, что негативные отзывы, в которых нет хоть какой-то детализации (номер заказа, дата, имена, телефоны, суммы и т.д.) зачастую принадлежат перу конкурентов Подписание полного пакета документов: договор, акт выполненных работ, паспорт на изделия Оплата на расчётный счёт компании Наличие отдела гарантийного и сервисного обслуживания

Если остановиться на вопросе качественно изготовленных окон, то следует обратить внимание на два аспекта: комплектующие окна и культуры его производства. И так, как выбрать качественное пластиковое окно? Обращайте внимание на следующие моменты:

Марка ПВХ профиля (её известность, страна производства, отзывы и т.д.) Надо отметить, что за последнее время отечественные производители пластикового профиля существенно добавили в качестве и уже ничем не уступают европейским коллегам. Характеристики стеклопакета (производитель, марка стекла, тип рамки, заполнение инертным газом и т.д). Здесь надо отметить, что последние года оконный рынок эволюционирует благодаря улучшению свойств стекла ( тепло и солнце защита) и всё чаще клиенты выбираю окна исходя из преимуществ стеклопакета, а не профиля который составляет всего 10% площади окна. Фурнитура. Тут необходимо сказать, что выбор всё-таки стоит сделать в пользу европейских брендов.

Выбрать качественные пластиковые окна можно на сайте компании «Фабрика Комфорта» или посетить офис по адресу: г.Киев вул. Здолбуновская 7д, БЦ Аполло. Специалисты компании с радостью помогут с решением различных по сложности вопросов остекления.