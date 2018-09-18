Туристическое агентство: на какие моменты стоит обратить внимание при выборе?

Для тех, кто планирует отдых, важным вопросом является не только то, куда отправиться и какой отель выбрать. В первую очередь нужно определиться с туристическим агентством. При этом, вне зависимости от того, какой тип отдыха планируется (пляжный, автобусный тур, экстремальный), нужно быть уверенными в компании на все 100%.

С чего начать?

В первую очередь лучше всего спросить знакомых и друзей, которые уже ездили за границу и имеют возможность рассказать о своих впечатлениях. Помимо этого, можно также ознакомиться с отзывами о работе агентства. Это поможет создать более полную картину о деятельности компании.

Стоит посетить и сайт фирмы, оценить представленную информацию, услуги. Если турагентство в Украине имеет несколько офисов, это говорит о перспективности и надежности, большом опыте работы на рынке.

Опыт работы

Это один из важнейших вопросов. Ведь чем больше компания предлагает свои услуги на рынке, тем больше опыта имеют специалисты. Более того, долгая работа обычно гарантирует налаженные отношения с партнерами-туроператорами.

Кроме этого, менеджеры компании, которые работают долгое время, имеют большее представление о предлагаемых услугах. Более того, в серьезных агентствах многих работников отправляют в так называемые «рекламные» поездки для того, чтобы они могли самостоятельно оценить и понять все особенности отдыха:

сервис;

пляжи;

кухню;

наличие развлечений;

достопримечательностей и т.д.

Опытный менеджер поможет выбрать правильный отель в зависимости от предпочтений клиентов (например, с детским меню для туристов, которые отправляются на отдых всей семьей).

Стоит обратить внимание и на поведение персонала. Доброжелательное отношение, компетентность будут дополнительным плюсом.

Стоимость тура

Бюджет отпуска – ключевой показатель при выборе направления. Однако тут и там появляются предложения о сказочном отдыхе по низкой цене. Это могут быть как горящие путевки, так и туры, в стоимость которых входит не все базовые услуги. В то же время слишком большие цены говорят о том, что туристическое агентство устанавливает большие комиссионные.

Обычно в цену тура входит:

проживание в отеле выбранного типа;

питание в соответствии с выбранным отелем;

перелет;

трансфер до отеля;

страховка.

При оформлении стоит уточнить о необходимости оформления визы, а также о том, какой тип страховки оформляется и необходимо ли делать какие-либо прививки для посещения страны.