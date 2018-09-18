В международный День демократии Ирина Головатенко провела встречу в рамках праймериз УКРОПа столичной общиной

В международный День демократии член партии УКРОП, заместитель председателя Киевского городского отделения партии, председатель Соломенской районной организации партии, участник в городе Киеве президентских праймериз Ирина Головатенко и ее команда поддержки - Дмитрий Шкрабатовский и Эрфан Кудусов провели встречу со столичной общиной.

Мероприятие было организовано Соломенским, Подольским районными в г. Киеве и Крымским республиканским ячейками «УКРОП». Встречу с участницей праймериз посетили около 400 киевлян.

Выступая перед собравшимися, Ирина Головатенко отметила, что праймериз в Украине дает ответы на запрос общества на новые лица, формирует новое поколение политиков с новой сутью и пониманием главного требования народа - неотложные качественные изменения в россии в интересах каждого гражданина.

"Наша встреча была посвящена тому, чтобы лишний раз вдохновить людей и показать, что новые лица - это не те люди, которые внешне выглядят иначе, а это люди совсем другие по сущности своей, которые не боятся брать на себя ответственность и быть настоящими слугами народа. Я очень рада, что приняла для себя решение участвовать в праймериз. Я рада, что меня поддержали достойные мужчины - глава столичной Подольской ячейки партии УКРОП Дмитрий Шкрабатовский и руководитель Крымской ячейки партии УКРОП Эрфан Кудусов. Я надеюсь, что наша деятельность идет на пользу и нашей партии, и вообще изменениям в стране. Все это для того, чтобы показать, что есть действительно люди, которые готовы строить будущее уже сегодня", - подчеркнула И. Головатенко.

Укроповка также рассказала, что во время своих поездок по Украине в рамках праймериз, она увидела, что люди готовы к общению, к дискуссиям, готовы слушать.

"Они воспринимают праймериз как новый процесс, понимают, что это очень важно, интересуются. Этот демократический процесс - праймериз, он актуален и общество готово к тому, чтобы изменения происходили, готовы видеть женщин в политике. Именно поэтому я собственным примером, своей активной позицией, и особенно, участием в праймериз доказываю, что женская тема в политике только набирает обороты. В Украине сейчас именно такое время, когда женское лидерство на подъеме. Украинские женщины все активнее занимаются общественной деятельностью, становятся лидерами общественной мысли".

Председатель Подольской ячейки партии УКРОП Дмитрий Шкрабатовский отметил, что на сегодняшний день в обществе запрос на новые лица и особенно нужно поддерживать женщин в политике.

"Сегодня есть потребность в новых лицах, есть необходимость изменений в этой стране, потому что скоро у нас страна превратится в одних пенсионеров и бюрократов, поэтому нужно что-то в этой стране менять не только для себя, но и для своих детей. Нужно делать ставку на женщин в политике. Потому что, например, в том же парламенте Саудовской Аравии сейчас больше женщин чем в парламенте Украины. Может поэтому и незащищенные у нас люди, и социальный блок у нас так плохо работает. Мы командой проехали почти все областные центры Украины, были очень интересные встречи в рамках праймериз. Людям интересно общаться со всей нашей командой - представителями столицы, а особенно с нашей участницей праймериз Ириной Головатенко: и как с политиком, и как с журналистом, и как с активисткой. У людей есть запрос на новые лица и именно поэтому наши встречи вызывали большой интерес у людей которые в регионах, так и в Киеве".

В свою очередь руководитель Крымской ячейки партии УКРОП Эрфан Кудусов сказал следующее: "Люди хотят новых лиц, заинтересованы в том, чтобы у нас было равенство, в том числе и гендерное. Людям интересно видеть новые и молодые лица, которые еще не были в политике, и которые могут много чего сказать и сделать. Я в команде с Ириной Головатенко только потому, что мы разделяем общие ценности - демократические... В ее лице я нашел человека, который понимает проблемы Крыма, проблемы крымских татар-переселенцев, знает как деоккупировать Крым. Она - человек действия"

Дополнительно

О начале президентских праймериз в УКРОП объявили на очередном съезде партии, 3 марта 2018 года.

Сейчас идет агитационная компания кандидатов в праймериз регионами Украины.

На съезде партии (ориентировочно в декабре 2018 года) УКРОП выберет из претендентов-участников праймериз и официально утвердит своего кандидата от партии для участия в выборах президента Украины.