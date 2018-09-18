Выставка «Интроспекция: открывая себя»

Галерея современного искусства «Maslo» представляет выставку «Интроспекция: открывая себя», которая стала результатом двухнедельной художественной резиденции для молодых художников в Хмельницком. Резиденция состоялась с 15 по 30 августа, путем open-call и последующего отбора участниками стали шесть молодых художников: Ольга Малахова, Наталья Громик, Елена Пронькина, Полина Щербина, Артур Солецкий, а также Сергей Панасенко, выступивший куратором проекта.

Тема выставки была экспериментом не только резидентов, но организаторов. Ни один из участников не знал, чем закончится двухнедельное погружение в город и регион, его культуру, быт и социум. «Тему резиденции мы сказали за день до начала. Меньше всего хотелось, чтобы участники готовились к подобной художественной практики заблаговременно, придумывали шаблоны идей, которые воплотят на месте. Но уровень художников, ставших участниками резиденции, заверил меня, - они все смогут. Это сложные условия, но именно они мотивируют художника экспериментировать. Нам с владелицей галереи Викторией Паньковой это также стало вызовом и экспериментом, который нам удалось очень достойно реализовать», комментирует концепцию резиденции куратор Сергей Панасенко.

Самопознания и анализ собственных мыслей и активностей в нестандартных, новых для резидентов условий, нашло проявление в живописных, скульптурных и инсталляционных художественных произведениях. Результатом резиденции стали 37 художественных произведений, часть из которых вошла в основную экспозицию выставки и воспроизвела для зрителя среду, в которой работали художники. Самопознание послужило и родству, участники поймали «собственную волну» и создали взаимодополняющие произведения в разных медиа. Подобное погружение в творческую атмосферу в экспозиционном зале переносит зрителя в рефлексивный мир художественного мироощущения. Это попытка очистить свои мысли и реагировать на мир вокруг словно впервые. Как ты рядом с художниками в лоне природы, среди летнего леса (часть инсталляции Сергея Панасенко), который для участников был общей средой обитания течение двух недель. А для выставки - воплотил сквозную идею свободы и чистоты восприятия, объединившую произведения разных авторов в единую выставку.

Посетить выставку можно до 14 октября 2018 года по адресу: г.Хмельницкий, ул. Староконстантиновское шоссе, 20/3

Пространство

Центр современного искусства «MASLO», учрежденный Викторией Паньковой в 2017 году, стал первым в г.Хмельницком пространством, что работает с актуальным контекстом. Центр имеет опыт проведения международной резиденции с приглашенными кураторами, а также уже второй раз проводит резиденцию для молодых украинских художников.

Поддержка и популяризация современного искусства в Украине в форме организации выставочных программ молодых украинских художников, предоставление им возможностей для реализации собственных идей и экспериментов в рамках выставочного пространства, подготовка культурно-образовательных проектов - только незначительная часть амбициозных задач, которые ставит перед собой команда центра.