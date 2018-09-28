Какая средняя зарплата в Украине, и может ли потребоваться при ней кредит наличными?
Какая средняя зарплата в Украине в 2018 году, и как она менялась за последние годы?
По статистике Держкомстата, за июль 2018 года средняя зарплата в Украине составила 9170 грн. Больше всего получают жители Киева — почти 14000 грн. На втором месте по доходам — Киевская область, затем Донецкая и Днепровская области — в этих регионах доходы находятся на уровне 9000-9500 в среднем.
В других регионах средние зарплаты чуть ниже: в среднем от 7.5 до 8.5 тысяч гривен, с небольшими колебаниями. Самые маленькие доходы — у жителей Черновицкой области (чуть меньше 7200 грн в месяц).
Для сравнения — в таблице приведем средние зарплаты по Украине за несколько последних лет:
Год
В гривнах
В долларах(по курсу)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Также для наглядности на графике рассмотрим динамику изменения средней зарплаты по Украине за несколько последних лет:
По курсу на начало сентября 2018 года средняя украинская зарплата (9170 грн) составляет около 325$.
Хватает ли такой зарплаты на нормальную жизнь?
Если человек сам живет в собственной квартире, у него нет кредитов, иждивенцев, проблем со здоровьем, и он действительно получает зарплату, которая указана в статистике — на жизнь этих денег ему вполне хватит. Если же на эти деньги надо содержать хотя бы двух людей (мужа и жену), или семью с детьми, или если надо платить за аренду жилья — одной средней зарплаты точно будет мало, даже в режиме максимальной экономии.
В условиях сжатого бюджета каждая «лишняя» трата — это всегда проблема. Бывают ситуации, когда незапланированные расходы все-таки можно покрыть: или запас денег есть, или просто человек получает больше, чем указано в статистике.
А бывают случаи, когда семейный бюджет распланирован впритык, и даже небольшая сумма, которая за него выходит — отсутствует.
Где можно взять кредит наличными, если денег не хватает?
Если вы оказались в ситуации, когда зарплаты не хватает на текущие расходы — можно взять кредит наличными. Делается это сейчас очень просто и очень быстро, не нужно даже собирать большие пакеты документов и дожидаться рассмотрения заявки банком.
Если речь идет о небольшой сумме, которая нужна не через неделю, а прямо сейчас — проще всего отправиться в МФО «Быстрозайм». Компания выдает быстрые кредиты наличными или на карту всего по 2 документам — паспорту и ИНН. Каких-то жестких требований к клиентам нет — займ могут оформить как люди с официальным трудоустройством, так и студенты, пенсионеры, безработные.
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