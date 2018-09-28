Какая средняя зарплата в Украине, и может ли потребоваться при ней кредит наличными?

Состояние экономики любой страны очень точно отображает такой показатель, как средняя зарплата. По этой величине также можно отслеживать и изменение экономической ситуации.

Какая средняя зарплата в Украине в 2018 году, и как она менялась за последние годы?

По статистике Держкомстата, за июль 2018 года средняя зарплата в Украине составила 9170 грн. Больше всего получают жители Киева — почти 14000 грн. На втором месте по доходам — Киевская область, затем Донецкая и Днепровская области — в этих регионах доходы находятся на уровне 9000-9500 в среднем.

В других регионах средние зарплаты чуть ниже: в среднем от 7.5 до 8.5 тысяч гривен, с небольшими колебаниями. Самые маленькие доходы — у жителей Черновицкой области (чуть меньше 7200 грн в месяц).

Для сравнения — в таблице приведем средние зарплаты по Украине за несколько последних лет:

Год В гривнах В долларах(по курсу) 2007 1353 грн 268$ 2008 1809 грн 342$ 2009 1909 грн 245$ 2010 2247 грн 283$ 2011 2639 грн 331$ 2012 3032 грн 379$ 2013 3274 грн 410$ 2014 3470 грн 290$ 2015 4207 грн 200$ 2016 5002 грн 192$ 2017 6785 грн 253$

Также для наглядности на графике рассмотрим динамику изменения средней зарплаты по Украине за несколько последних лет:

По курсу на начало сентября 2018 года средняя украинская зарплата (9170 грн) составляет около 325$.

Хватает ли такой зарплаты на нормальную жизнь?

Если человек сам живет в собственной квартире, у него нет кредитов, иждивенцев, проблем со здоровьем, и он действительно получает зарплату, которая указана в статистике — на жизнь этих денег ему вполне хватит. Если же на эти деньги надо содержать хотя бы двух людей (мужа и жену), или семью с детьми, или если надо платить за аренду жилья — одной средней зарплаты точно будет мало, даже в режиме максимальной экономии.

В условиях сжатого бюджета каждая «лишняя» трата — это всегда проблема. Бывают ситуации, когда незапланированные расходы все-таки можно покрыть: или запас денег есть, или просто человек получает больше, чем указано в статистике.

А бывают случаи, когда семейный бюджет распланирован впритык, и даже небольшая сумма, которая за него выходит — отсутствует.

Где можно взять кредит наличными, если денег не хватает?

Если вы оказались в ситуации, когда зарплаты не хватает на текущие расходы — можно взять кредит наличными . Делается это сейчас очень просто и очень быстро, не нужно даже собирать большие пакеты документов и дожидаться рассмотрения заявки банком.

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