Мебель для новой квартиры: чек-лист необходимого

Новая квартира — долгожданная покупка, но с ней приходит и необ-ходимость приобретать все с нуля. Как определиться с мебелью для свежеприобретенного, но пока еще пустого жилья?

Гостиная

Эта комната — один из центров общения семьи и друзей. Но только если гостиная качественно укомплектовано мебелью. Полезно и приятно создать пространство, для отдыха товарищей и родственников, просмотра футбола или фильмов на телевизоре. Сюда нужен не одни предмет мебели, поэтому начнем с общих советов как купить мебель недорого.

Первый претендент для покупки мебели в гостиную комнату — угло-вой диван. Учтите, он требует дополнительной подготовки и подбора места установки. Если не продумать, куда и как поставить угловой ди-ван, что способно стать проблемой сразу или в будущем. Как раз в новой квартире этого может и не случиться. Необходимое условие — достаточные размеры комнаты.

Угловой диван — с одной точки зрения тут много места для сидения большой компании друзей и/или родственников, под другим углом видна крупная кровать, большой процент угловых диванов расклады-ваются в огромное ложе. Случается сюда встраивают интересные до-полнения, на них можно взглянуть в мебельных магазинах. Первое на уме — бар, в одной из емкостей дивана монтируются полки, для хра-нения алкогольных и не только напитков. На шумной гулянке необхо-димое всегда рядом. Если нет интереса до таких способов времяпро-вождения, то в бар ставится банка сока или бутылка воды, удобно, ко-гда они постоянно на расстоянии вытянутой руки. Еще существуют модели диванов со встроенным баром и холодильником. Второе — встроенная акустическая система, данный вариант точно не подойдет аудиофилам, но не особо требовательным к звуку пользователям ди-ван со встроенной акустикой может подойти и по звучанию, и ком-пактностью, ведь колонки располагаются внутри мебели.

Диван-кровать — второе предложение для новенькой гостиной. Из названия известно, что должны совмещаться диван и хорошая кро-вать. Подбирая модель (и прямо перед покупкой) следует стать при-дирчивым к функциям кровати, особенно если сон здесь планируется регулярный, а не периодические ночевки друзей. Эта разновидность мягкой мебели для интереса покупателей обязана оснащаться орто-педическим качественным матрасом. Лучше не заказывать диван-кровать вслепую, хотя бы пощупайте/посидите/полежите на таком или похожем диване в магазине, спина умеет точно определять удобство и ощутимое качество потенциальной покупки. О долговечности так разузнать не удастся, рекомендуем читать отзывы, но обязательно из нескольких источников и не на сайтах специализированных и очень маленьких магазинов, где основная их масса — приторно-позитивные.

Универсальный тип мебели, где разместится почти все, что когда-либо приносилось в квартиру — это разные по функциональности стенки в гостиную. Такой «шкаф» можно оборудовать (или купить го-товый набор): полками для книг, отделениями для бумаг и фотогра-фий, местом для телевизора, вещевыми и какими угодно шкафами, все еще продаются традиционные серванты с прозрачной дверцей и потенциальным семейным раритетным сервизом за ней.

Планируя приобретение стенки, определитесь со своими потребно-стями и ищите в магазинах конфигурации с необходимыми функция-ми из списка. Второе — это внешность, огромную стенку будет слож-но не замечать, выбирайте симпатичный себе дизайн. Третье — дол-говечность, соберите информацию о компании-производителе, изучи-те отзывы, но с пониманием, или хоть примерным представлением, где они могут быть правдивыми, а где это маловероятно.

Прихожая

Сюда попадает каждый заходящий в квартиру. От восприятия прихо-жей зависит уют человека в жилище. Можно организовать и отремон-тировать коридор самостоятельно, попутно взять шкаф в прихожую или несколько разных. Популярной стала вероятно удобная услуга дизайн прихожей. Специалисты фирмы, в которую обратился жилец квартиры, на основе проекта дома и «живого» осмотра, должны пред-ложить концепцию ремонта и варианты расположения мебели и бы-товой техники в прихожей.

Кухня

Отдельная планета в любом доме или квартире. Убедитесь, что ме-бель для кухни идеально подходит размерами в кухонное помещение, также оцените количество шкафчиков, полок и бытовых приборов в мебельном наборе. Если чего-то там не хватает, оцените потенциал для расширения (отличный вариант: специальные полости). Будет ли возможно через год-два гармонично вписать в фурнитуру например микроволновку, духовку, посудомоечную и стиральную машину, ее ча-сто подключают к водопроводу на кухне?

Ванная

Первое правило ванной комнаты — там должна быть розетка для под-ключения хотя бы фена и электробритвы. Насколько же длинным ока-жется список электроприборов, приспособленный работать в ванной? Мебель для ванной часто продается в наборах, но приобретая ком-плект, запомните особенности планировки ванной и количество сво-бодного пространства.

Спальня

Набор мебели в среднем такой: кровать, шкаф или шкаф-купе, при-кроватные тумбочки, иногда комод. Спальня — популярное место размещения телевизора, поскольку всем с детства привычно смот-реть на экран из постели. Реже в спальню устанавливают компьютер-ные столы, для этой локации лучше подыскать складывающийся. Предпочтительно не захламлять спальню лишней мебелью, исполь-зовать помещение только для сна, так комната обеспечит благопри-ятную и спокойную атмосферу.