1+1 медиа назвала имена победителей питчинга The Next Big Thing. Generation

28 сентября состоялся финал масштабного питчинга The Next Big Thing. Generation. Победители конкурса были определены среди ТОП-10 участников в номинациях «X-сериалы» и «Z-веб-форматы», которые защищали свои идеи лично перед профессиональным жюри.

Победителем питчинга в номинации «X-сериалы» стал Березенчук Олег с комедийным ситкомом «Люстрирован», а в номинации «Z-веб-форматы» победил Розенгурт Роман с идеей сериала для канала на YouTube – «Ангел несмерти». Кроме того, в номинации «X-сериалы» специальную награду получила Ирина Емец с биографическим сериалом «Хохлацкая королева».

Второе место в «X-сериалах» получил Петров Юрий с комедийным скечкомом «Старые дела», в «Z-веб-форматы» выбрали автора комедийного тревел-шоу для YouTube Стуруа Автандила с «The road to Mr. Bean».

Обладателем третьего места в номинации «X-сериалы» был избран Волосюк Виталий с идеей о добыче янтаря «Проклятие желтого дракона». Третье место в номинации «Z-веб-форматы» получила автор идеи YouTube-канала Миназова Наталья за идею «Дети. Деды. Гаджеты».

Подробнее с идеями победителей можно ознакомиться на сайте проекта.

«Именно благодаря таким проектам, мы открываем дорогу молодым и приветствуем новые таланты. В этом году The Next Big Thing группа 1+1 медиа провела уже в седьмой раз. Прежде всего, это уникальная возможность получить развернутую обратную связь профессионалов по твоей идеи. Полученные 900 работ свидетельствуют не только об активности украинцев, но и демонстрируют действительно высокий уровень представленных заявок участников, а идеи победителей действительно имеют все шансы после реализации стать успешным продуктом на телевизионном и диджитал рынках», – комментирует генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Напомним, обладатели первых мест получат реализацию идеи. Второе место в номинации «X-сериалы» – это продвижение и поддержка формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации «Z-веб-форматы» – полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест получат бесплатное обучение в Высшая школа Media&Production по выбранному направлению.

По завершению церемонии награждения, в креативном пространстве iZONE состоялась закрытая вечеринка с участием звезд украинского шоу-бизнеса и популярных блогеров. Мероприятие посетили звезды сериала «Школа», участники проекта «Танці з зірками», певец LAUD, Наталка Карпа, Анжелика Рудницкая, актер Дмитрий Ступка, ведущий Вячеслав Соломко, Неля Шовкопляс и многие другие.