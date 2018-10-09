Смена профессии и поиски новой работы в Одессе

Одесса ― большой многомиллионный город, где расположены не только большие предприятия, но и ежедневно открываются новые стартапы. Разнообразие возможностей для бизнеса и карьерных путей вполне может вдохновить на смену профессии.

Среди причин, по которым соискатели меняют сферу деятельности, называют:

профессиональное выгорание;

поиски нового вдохновения;

изменение рынка труда;

поиски места работы с более комфортными условиями и высокой зарплатой.

Самые лучшие поиски нового места ― это поиски в интернете. Поэтому, работа в Одессе востребована среди соискателей на ресурсе hh.ua.

Что сделать в первую очередь

В любом случае, если вы решились менять профессию, сначала определите свои универсальные навыки, которыми овладели уже и которые помогут при новом трудоустройстве. У рекрутера это аналитические способности, умение работать с людьми, заниматься поиском и умение анализировать. С такими навыками можно перейти в туризм, пройдя дополнительное обучение или инструктаж на месте.

Наслаивайте профессиональные компетенции на свои навыки, чтобы определить, что поможет на новом месте и что оценит HR-менеджер.

Пройдите обучающие курсы, посещайте тематические конференции ― все это можно указать в резюме, чтобы показать собственную заинтересованность в выбранной профессии. В сопроводительном письме можете указать, что вы собираетесь пройти курсы, дабы соответствовать должности.

Те, кто уже решился на смену деятельности, говорят, что средний срок перехода ― от полгода до года. При этом следует учитывать, что может снизиться заработок, нужно постоянно учиться и, главное, верить в себя. Медленное продвижение нормально, если вы все равно прикладываете усилия для достижения цели, основное ― добиться результата. Рассматривайте переход, как лестницу, и по плану преодолевайте ступеньку за ступенькой, выстраивая новую карьеру.

Как пройти собеседование, если еще есть работа

Менеджера по подбору персонала точно не удивит, что вы еще работаете, но ищете новое место. Все зависит от того, насколько вы убедили рекрутера, что вы действительно хотите сменить сферу деятельности.

Попросите назначить собеседование до или после вашей работы. Также вы можете использовать обеденный перерыв ― это ваше личное время. Кроме того, рекрутер может использовать видео-звонок, например, Skype, вместо личной встречи на собеседовании.

Если же эти способы невозможны, возьмите отпуск за свой счет или используйте ежегодный отпуск, чтобы спокойно заняться поиском работы и не отвлекаться от собеседований.