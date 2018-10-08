Черкасский ТРЦ DEPO't Center проводит радиоуроки украинского языка

в Черкассах, накануне Дня учителя, впервые в Украине провели совместные радио-минутки украинского языка в крупнейшем ТРЦ города. Уроки, начитанные юными знатоками языка, черкасскими школьниками гимназии №9, на протяжении октября послушают почти 30 тыс посетителей

5 октября в 11:45 первый радиоурок украинского языка состоялся в черкасском DEPO't Center: все посетители торгового центра услышали по локальной радиосети ТРЦ ответы на непростые вопросы: «шопінг» или «закупи», «здача» или «решта», «торговля» или «торгівля», «брюки» или «штани», «300 грамів» или «300 грам», «піти за хлібом» или «піти по хліб»?

Событию предшествовал месяц подготовки: вначале руководители 9-й гимназии и DEPO't Center подписали Меморандум о сотрудничестве. Управляющий директор DEPO’t Center Елена Кононенко и директор гимназии Ирина Топчий договорились содействовать тому, чтобы украинский язык в Черкассах не просто был, а был безупречным. Ведь в быту люди не так тщательно следят за качеством речи, как во время подготовки к выступлению, отвечая на запросы или при написании официальных писем.

-Ежедневно у нас на глазах происходит общение, которое сопровождает куплю-продажу, обслуживание и отдых. рассказывает Елена Кононенко, управляющий директор DEPO't Center. - Часто можно услышать слова, которые «режут слух». Чтобы усовершенствовать речь наших сотрудников и посетителей, мы решили проводить радиоуроки украинского языка, разъяснять правильность употребления слов, которые чаще всего звучат в DEPO't Center.

В качестве ведущих для радиоуроков были отобраны ученики, которые стали призерами или победителями конкурсов, олимпиад и кто успешно изучает украинский язык.

На студии звукозаписи 9-й гимназии дети записали 3-х минутный ролик о трудных словах, их толковании или ударении. А в DEPO't Center выбрали наиболее посещаемое время и подготовили систему радиовещания для трансляций.

5 октября все участники проекта собрались в DEPO't Center на презентацию и первый урок. Директор гимназии Ирина Топчий подчеркнула, что заботиться о языке чрезвычайно важно: «Этот проект поможет не только посетителям центра узнать больше о родной речи, но и даст возможность нашим ученикам проявить себя. Школьники еще раз вспомнят основы правил правописания и употребления слов и выражений, почувствуют себя в роли диктора и учителя одновременно. Их родным и друзьям будет приятно посетить в это время ТРЦ и послушать урок, который проводит их ребенок».

В знак благодарности детский супермаркет «Чудо Остров», который работает в DEPO't Center и является почетным партнером проекта, отметил наградой каждого ребенка-диктора черкасской гимназии №9.

Справка: в 2009 году компания DEPOT Development Group, которая занимается развитием недвижимости в Группе компаний «ФОКСТРОТ», вывела на рынок бренд DEPO't Center ™, который представлен сетью ТРЦ в регионах Украины с численностью населения более 50 тыс человек. Бренд DEPO't Center ™ - это объединенные общей концепцией торгово-развлекательные, торгово-офисные и торговые центры. Маркетинговая стратегия направлена ​​на развитие культуры шопинга и отдыха для всей семьи, предоставление большого выбора различных товаров, услуг, развлекательных проектов. В торговой галерее представлены магазины всемирно известных брендов и стильные бутики отечественных торговых марок.