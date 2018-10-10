«Моршинская» выпустила лимитированную серию бутылок «Города Украины»

Любимая природная вода украинцев ТМ «Моршинская» выпустила серию бутылок с этикетками, посвященную 5 городам Украины. Лимитированная серия призвана вдохновить красотой и атмосферой каждого из городов - Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Киева. В дизайне этикетки сочетаются три мурала, узнаваемые ландшафты и логотип города.

Природная вода «Моршинская» популярна по всей территории страны. Арт-проект «Города Украины» использует этикетку как объект изобразительного искусства, способный укрепить связи между людьми, которые живут в разных городах, напомнить о родном городе тем, кто переехал, и послужить кратким обзором ярких и символических муралов, которые формируют атмосферу украинских городов сегодня.

«Лимитированная серия «Города Украины» - в первую очередь, эмоциональный проект, в который заложено несколько смыслов, способных задеть разные струны души - кому-то будет приятно увидеть силуэт города детства или вспомнить события и путешествия, связанные с различными городами, а кого-то зацепит символизм современного искусства муралов. Мы хотим использовать широкую географическую представленность «Моршинской» и соединить невидимой нитью города Украины», - прокомментировала Наталия Ревика, маркетинг-директор IDS Borjomi Украины.

«Такие проекты, как «Города Украины», помогают продвигать бренды городов и развивать внутренний туризм. У каждого города есть канонические приметы - это здания и памятники, которые формируют общий силуэт города. А современные урбанистические символы - это яркие и узнаваемые муралы, которые уже стали частью городской культуры для жителей и обязательным пунктом экскурсионных программ для туристов. «Моршинской» удалось объединить эти символы на одной этикетке», - добавил Иван Липтуга, президент Национальной туристической организации Украины.

Лимитированная серия «Моршинской» «Города Украины» была впервые представлена ​​на Международной туристической выставке в Киеве, а также на Международном Саммите в Одессе в рамках панели маркетинг территорий. Продукт представлен бутылками объемом 1,5 л (негазированная), лимитированная серия будет в продаже до конца 2018 года.