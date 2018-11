Досуг «по-королевски» или чем занять себя в Лондоне

«London is the capital of Great Britain». Эта фраза, прописанная во всех школьных учебниках, знакома каждому изучающему язык, и она -- первое, что приходит на ум, когда ты стоишь на Вестминстерском мосту и смотришь на самые знаменитые часы в мире, понимая, что все выглядит точь-в-точь как на картинке. Трудно найти человека, который не мечтал бы увидеть развод караула у Букингемского дворца, сфотографироваться с королевской семьей и любимыми актерами в Музее Мадам Тюссо или сходить в дом к самому знаменитому частному детективу на Бейкер стрит. Однако не одним Биг Беном и Парламентом богата английская столица; в современном мегаполисе и бизнес-центре Европы любой найдет занятие по вкусу и карману, отличное от стандартного маршрута, прописанного в путеводителях.

Пешая прогулка вдоль Темзы

Река Темза стала отдельной достопримечательностью Лондона. Она протекает через самый центр города рядом с самыми знаменитыми достопримечательностями, привлекающими туристов со всего мира, студентов, любителей эстетики красных автобусов и телефонных будок и даже случайного кита-белуху, поэтому прогуляться и поглазеть на прекрасные виды -- галочка, которую обязан поставить каждый. В список увиденного войдут такие места, как Биг Бен, колесо обозрения Лондонский глаз, Тауэрский мост и сам Тауэр, и сияющие небоскребы причудливой формы Shard и Gherkin. По пути любой желающий может побыть натурой для уличных художников или же поучаствовать в танц-баттлах, а если усталость одолеет на полпути, то всегда можно пересесть на прогулочный катер, который курсирует по тому же самому маршруту по вышеупомянутой реке.

Sky Garden

В дорогом Лондоне возможность сэкономить - на вес золота, и Sky Garden точно стоит внимания, которое уделяют ему туристы. Sky Garden -- бесплатная смотровая площадка, расположенная под крышей небоскреба Walkie Talkie Tower на берегу Темзы. Одного взгляда на башню достаточно, чтобы понять, чем она заслужила свое название: издалека она и правда напоминает рацию («walkie talkie» - с англ. «рация»). Окруженная небоскребами-соседями вперемешку со старинными зданиями, башня гордо возвышается над близлежащим Тауэром. Отсутствие оплаты входа -- большое преимущество Walkie Talkie по сравнению со знаменитым соседом Shard, стоимость подъема на который ни много ни мало составляет £30. Вход в «рацию» осуществляется по предварительной регистрации, и это -- единственное, что требуется для лицезрения самого потрясающего вида на Тауэрский мост с чашкой вкусного кофе из местного ресторана.

Казино

Времяпровождение в Лондоне не даст заскучать ни любителям традиционного чаепития со сконами с джемом, ни тем, кто захочет более ярких впечатлений после знаменитого 5 o’clock.

Богатая казино столица «туманного Альбиона» открывает множество дверей с играми на любой вкус и цвет, будь то партия в блэкджек в Empire Casino на Лестер Сквер или же участие в известном живом турнире PokerStars в роскошном четырехэтажном The Hippodrome, где, помимо этого, можно сыграть во всевозможные виды покера, включая китайский пай-гоу, а также в блэкджек, баккару, рулетку и кости. The Hippodrome, в частности, является самым большим и популярным казино в Соединенном королевстве. С момента открытия казино в 2012 году его посетили более 7 миллионов человек!

Masters Superfish

Любая столица поражает прибывших разнообразием, колоритом и загруженностью центра города; когда вокруг столько интересных и абсолютно разных мест, в районе обеденного времени у каждого встает вопрос - куда идти. Требования могут быть совершенно разные, но в большинстве своем все сводится к трем основным - где вкусно, недорого и всегда есть свободный столик. В районе станции метро Ватерлоо на одной из тихих центральных улиц удобно расположилось небольшое кафе или, как их еще ласково называют, «chippie», где подают знаменитые на весь мир «фиш-энд-чипс». Masters Superfish оправдывает значение высказывания «Как корабль назовешь, так он и поплывет»: рыба приготовлена мастерски и подают ее в огромных порциях за невысокую по лондонским меркам стоимость. Блюдо обойдется до £10, и щедро обжаренный в панировке кусок трески, гора картошки и пара огурчиков обеспечат сытость до самого вечера. Своей популярности ресторан обязан не столько едой, сколько атмосферой: именно в такое заведение в ХХ веке обычный рабочий класс пошел бы на обед или на ужин после тяжелой смены и именно этим блюдом наслаждался бы за чашкой горячего чая или кружкой пива.