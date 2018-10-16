ТСН.ua став доступним для незрячих

15 октября в мире отмечают международный день белой трости – символа незрячих людей. К этой дате команда новостного сайта ТСН.ua адаптировала его для незрячих.

Сейчас в Украине насчитывается около 70 тысяч слабовидящих и незрячих людей.

«Адаптация сайтов для незрячих людей – это не дань мировым трендам, а наша обязанность. Мы начали этот долгий процесс, обеспечив этой части нашей аудитории базовый функционал, - рассказывает главный редактор ТСН.ua Константин Войтенко. - Теперь наша задача – постоянно его расширять и сделать сайт доступным и удобным для наших слабовидящих читателей. Мы ждем первых отзывов и готовы улучшать сайт вместе с вами».

Напомним, два года назад ТСН.ua начал трансляцию основного выпуска ТСН 19:30 и «ТСН. Тиждень» на жестовом языке. Посмотреть все выпуски можно здесь https://tsn.ua/vypusky/tsn_z_surdoperekladom

ТСН.ua - новостной сайт № 1 в украинском интернете. Ежемесячно более 4,5 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. Более 60% из них делают это с мобильных устройств. ТСН.ua лидер среди новостников в социальных сетях. В частности, в Facebook на сайт подписано 1,1 миллион пользователей, в YouTube – 700 тысяч.