Как проблемы с поиском квартиры можно превратить в бизнес-проект

Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, для покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда Вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение «жилищного вопроса».

А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты (это когда об одной квартире подано несколько предложений на разных сайтах) – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется «выжимка» из всей массы интернет-объявлений о жилье.

Но самое интересное – не это. По тексту предложения M2bomber может вычислить, кто его написал. Об этом – дальше.

«ДЕНЬГИ – НЕ САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ ИХ НЕТ»

Недавно M2bomber исполнилось четыре года. Cегодня этим ресурсом ежемесячно пользуется полтора миллиона человек. Казалось бы, крупный проект должен иметь солидную материальную базу и серьезных спонсоров. Но нет – M2bomber развивался без копейки инвестиций. Более того: в финансово трудные для его создателей времена.

Весной 2014-го несколько программистов будущего портала искали себе жилье. И найти его оказалось непросто. Вариантов в сети было видимо-невидимо, вот только львиная доля предложений дублировала друг друга. А по объявлениям «от хозяина» – неизменно отвечали вездесущие риелторы.

Тогда и появилась идея – самостоятельно создать себе площадку для поиска квартир. Вот только на эту затею критически не хватало финансов. Например, чтобы «склеивать» дубликаты и демонстрировать объекты на карте, необходимы инструменты геокодирования. Их нужно было купить у Google. Аналогичная история была и с другими веб-механизмами.

Тогда программисты решили создать техническую базу будущего портала собственноручно. И в дальнейшем затраченные усилия окупились. К примеру, те же инструменты геокодирования, разработанные самостоятельно, сайт теперь сам продает.

«ТАМ, ГДЕ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ, СПИТСЯ ЛУЧШЕ – НО ЖИВЕТСЯ ХУЖЕ»

Более популярный и рейтинговый конкурент M2bomber – это поисковик недвижимости LUN.ua. На нем тоже собрана «выжимка» предложений со всей сети. И тоже нет дубликатов одного объявления.

Однако, из всех дубликатов, M2bomber оставляет «в живых» именно вариант от хозяина. Риелторские копии «хозяйского» предложения – скрываются. Поэтому на поисковике довольно много объектов от владельцев – примерно 15-20% от общего количества.

Чтобы отличить хозяев от брокеров, M2bomber анализирует телефонные номера и email авторов объявлений, а также сами тексты. По ключевым словам механизм может определить: это «стиль написания» посредника или собственника. В итоге, известная риелторская хитрость: подать объявление и указать, что оно якобы «от хозяина», на M2bomber не работает.

Таким образом, благодаря этому сервису, покупатели/арендаторы могут общаться с владельцами напрямую. А отсутствие дубликатов экономит время при поиске жилья.