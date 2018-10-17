Лучшие условия покупки iPhone XS и iPhone XS Max — в Цитрусе

Только Цитрус предлагает три выгодных варианта покупки iPhone XS и iPhone XS Max.

19 октября начинаются официальные продажи iPhone 2018 года. Стоимость iPhone XS 64GB — от 37 999 гривен, и модель с большей диагональю экрана iPhone XS Max 64GB — от 41 999 гривен. В этом году Цитрус предлагает три простых и понятных сценария покупки, дающих лучшую свободу выбора для покупателей.

1. Мгновенная выгода для тех, кто ни в чем себе не отказывает

Все покупатели новых iPhone получат возврат денег на бонусный счет в размере 20% от покупки. Сумму, размер которой может достигать 12 000 гривен, можно будет потратить на любые аксессуары — защитные чехлы, пленки, беспроводные колонки, наушники и даже курсы Цитрус Академии, где научат как стать звездой Instagram, обучат пилотированию дрона или монтажу видео. Бонусы начисляются в течение трех дней после покупки, а потратить их можно в течение недели, оплатив 50% стоимости товаров или услуг.

2. Только в Цитрусе! Рассрочка без переплат на 25 месяцев.

Оплата в рассрочку делает покупку нового iPhone доступной каждому. Рассрочка предоставляется на месте и позволяет разделить платежи на 25 равных частей, при этом стоимость iPhone остается прежней и не зависит от инфляции. Это прекрасная возможность получить ультрасовременный смартфон всем, кто о нем мечтал.

3. Индивидуальная скидка для азартных и удачливых

Только с 19 до 21 октября можно получить персональную скидку от 10% до 50% на покупку нового iPhone, воспользовавшись программой Цитрус Обмен. Свою скидку дадут вытянуть самостоятельно прямо на кассе перед покупкой. Выбери Цитрус в своем городе, где проходит такая акция. Приходи испытать свою удачу и выгодно обменять старый смартфон на новый!

Прием предварительных заказов на новые iPhone и Apple Watch Series 4 в Цитрусе c 12 октября 2018 года! Наши консультанты уже готовы ответить на любые вопросы и дарить яркое настроение от покупки, ожидающей вас с 19 октября!

О Цитрусе

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств «ЦеХАБ» и «Цитрус Академия» во флагманских магазинах сети.

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