В Украине состоялась первая «Онлайн выставка пищевой промышленности 2018»!

10–11 октября 2018 г. на портале «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com) состоялась «Онлайн выставка пищевой промышленности 2018». Это онлайн выставка, где контактировали между собой производители продуктов и напитков, оборудования и упаковки, а также поставщики сырья и ингредиентов, торговые сети, импортеры и дистрибьюторы.

В выставке приняли участие 102 компании из Украины, Беларуси, Молдовы. Также, выставку посетили представители компаний из Армении, Азербайджана, Словакии, Румынии, Венгрии, стран Балтии.

Выставка проведена при поддержке:

Министерства экономического развития и торговли Украины; Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; Торгово-промышленной палаты Украины; Министерства иностранных дел Украины; Ассоциаций «Укркондпром», «Ритейлеры Украины», «Пекари Украины» и «Клуб упаковщиков Украины»; Посольств и торгово-промышленных палат Украины в других странах.

ТОП участники выставки:

Национальная сеть супермаркетов «АТБ», ТМ «Сто пудов», ПКГ «Лесная сказка», «Конд-класс», ТМ «Sweet Arte», ООО «Промсервиспак», ПАО «Барский машзавод», ТМ «Ласочка», ООО «Суперлакомка», ТМ «Lekorna», ОАО «Полимиз», «СВИТС-7», ТД «Золотая миля», «Роська», ТМ «Pekar-konditer», ТМ «ТЕРРА», ТМ «ИЧНЯ», «Фабрика бакалейных продуктов», Украинский клуб экспортеров, ТОВ «Самшит ЛТД», ТМ «Роса», «WOG», ТОВ «Есаром Юкрейн», ООО Украинский Ритейл «Брусничка», «Солодка долина», «Пря-Пря» (ТОВ Белфи), ТОВ «Лев-Украина», ЧП «Мидияком», «Рекламный магнит», ООО «ДЕФОШ» и многие другие.

Подводя итоги «Онлайн выставки пищевой промышленности 2018» можно утверждать, что она прошла на высоком уровне. Уже есть первые заключенные договора и совсем скоро состоятся первые поставки продукции. Многие экспоненты остались довольны результатом и готовы принять участие в следующей выставке!

Немного статистики:

Благодарим всех экспонентов и посетителей за участие

в «Онлайн выставке пищевой промышленности 2018»!

ОНЛАЙН ВЫСТАВКА – ОКУПАЕМОСТЬ С ПЕРВОЙ ПОСТАВКИ!

МВП «ExpoUniverse» не останавливается на достигнутом, развивается и совершенствуется!

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