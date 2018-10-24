Культурное событие года - Венский бал во Львове

Масштабное культурное событие произошло 12 октября во Львове - настоящий Венский бал.

Наша страна была удостоена принимать у себя данное роскошное мероприятие.

К организации подключилось большое количество спонсоров, одним из которых выступила Татьяна Никитина (студия концептуального подарка Nikitina MAGIC SHOCK ).

Львовский бал соединил в себе классические традиции европейской и украинской культуры. Такое оригинальное сочетание сделало данное мероприятие незабываемым. Иностранных гостей бала познакомили с особенностями украинской истории и культуры, дабы привлечь к ней общественное внимание. Это событие привлекло новый всплеск любви ко всему украинскому.

Венский бал представил обширную танцевальную, музыкальную и художественную программу. Напомним, что это мероприятие имеет благотворительную цель и все собранные с него деньги будут направлены на закупку современного оборудования для детской больницы. Чтобы внести свой вклад в эту высокую цель на продажу свои работы выставили множество украинских художников.

Особое внимание привлекла выставка оригинальных 3D-картин студии концептуального подарка Nikitina MAGIC SHOCK под руководством Татьяны Никитиной. Работы вобрали в себя применение различных техник и минималистический стиль. Они тонко отображают в себе жизненные ситуации с акцентом на любовь.

Ни один бал не проходит без классических танцев. В лучших традициях изначально были представлены полонез и вальс. Восторг вызвали и постановки под руководством популярных украинских хореографов. И все это в роскошных нарядах. За музыкальное сопровождение отвечал киевский симфонический оркестр.

Особое внимание было уделено спецэффектам и декорациям. Для Венского бала было подготовлено красочное огненное шоу. Гостей ждало множество сюрпризов, интересных встреч и приятного общения. Насладившись музыкальными, танцевальными и художественными постановками можно было отдохнуть в уютной парковой зоне с озерами, которая находится в месте проведения бала.

Можно смело сказать, что главное культурное событие года во Львове прошло на высшем уровне, за что низкий поклон организаторам, спонсорам и всем участникам. Данное мероприятие помимо благотворительной цели несет в себе привлечение внимания к украинским традициям и истории. Восторг иностранных гостей после посещения такого бала вселяет надежду в то, что такие культурные мероприятия европейского масштаба будут проводиться чаще.