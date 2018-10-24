Октябрьский «Фокстрот»: открытие 5 новых и 1 обновленного магазина

Согласно планам развития, ритейлер «Фокстрот» продолжает открывать новые магазины и проводить рестайлинг уже работающих торговых точек

В октябре мультиканальный ритейлер провел праздник открытия в двух новых магазинах «с нуля». 12 октября торжественно открылся новый «Фокстрот» в г. Киев, ТРЦ Lavina mall, ул. Берковецкая, 6д, (торговая площадь 1340 м2). А 19 октября в г. Хмельницький, в ТРЦ «Оазис» (ул. С. Бандеры, 2а), заработал новый «Фокстрот» торговой площадью 800 м2.

В эти дни также праздновали открытия обновленного магазина горожане и гости Кривого Рога (бул. Вечерний, 31). Торговая площадь «Фокстрота» в новом стиле составила 654 м2. На праздничных мероприятиях к открытию новых или обновленных «Фокстротов» для покупателей были организованы геймерские турниры, автограф-сессии, кулинарные мастер-классы, курсы от стилистов в beauty-секторе.

Кроме того, в октябре начали свою работу в техническом режиме еще 3 новых магазина «Фокстрот» в Украине:

в г. Днепр, пр-т Слобожанский, 31д, ТЦ «Наша правда», (торговая площадь 760 м2);

в г. Вараш Ровненской области, пл. Независимости, 10, ТРЦ Orange, (397 м2);

в пгт. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 55, ТЦ «Оскар», (850 м2).

Новые магазины оснащены эргономичным оборудованием, торговое пространство организовано как контраст различных световых зон под разные категории товара с учетом user flow и user experience торговой сети.

- Новый формат «Фокстрот» - это не только визуальная составляющая, которая продолжает стилистику Уэльса и Шотландии как символа совершенства, - комментирует Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома ». - В начале сезона мы обновили ключевые бизнес-процессы для улучшения покупательского сервиса потребителей: разработали новую систему клиентской доставки товара, поработали над увеличением скорости покупки, расширили ассортимент за счет поставщиков на их складах. Для работы в высокий сезон именно эти новации станут залогом лояльности потребителя к бренду «Фокстрот» и драйвером его роста.

Торжественное открытие новых и обновленных «Фокстротов» для своих гостей сопровождает ивент-агентство Lioncom.

Справка: сеть бытовой техники и электроники «Фокстрот» насчитывает 161 магазин в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 года превысило 7 млн ​​посетителей.