Рекордные 10 наград Ukrainian Design: The Very Best Of получила группа 1+1 медиа

Вчера, 24 октября, конкурс в сфере дизайна Ukrainian Design: The Very Best Of объявил своих победителей. Сразу 10 наград получила группа 1+1 медиа с проектамм каналов 1+1 и ПЛЮСПЛЮС и стала лидером среди украинских медиагрупп по количеству наград.

Канал 1+1 получил первенство в таких номинациях: The Very Best of за промо проекта «Інспектор. Міста» в C-10 TV Program/Film Promo – Campaign, Best of за новогоднюю промо-кампанию к 2018 году в C-1 TV Channel – Visual Identity и Best of в двух категориях для шоу «Король десертів», а именно айдентика программы в C-5 TV Program – Visual Identity и промо C-10 TV Program/Film Promo – Campaign.

Канал ПЛЮСПЛЮС завоевал шесть наград в следующих номинациях: Best of в C-1 TV Channel – Visual Identity с айдентикой канала ПЛЮСПЛЮС, а Best of в C-5 TV Program – Visual Identity канал получил сразу пять наград за учебно-развивающий детский мультфильм «Світ чекає на відкриття».

Над проектами работали команды эфирного промо и дизайна каналов 1+1 и ПЛЮСПЛЮС.

С подробным описанием работ победителей можно ознакомиться на сайте конкурса http://design-awards.com.ua/winners/2018/602/

Конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of ежегодно проходит в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week, одними со спикеров в этом году являются арт-директор канала 1+1 Алексей Репик и руководитель отдела промо и дизайна нишевых телеканалов группы 1+1 медиа Александр Голездренко.