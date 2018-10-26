Новая волна социально-образовательного проекта «Ті, що вражають» реализуется совместно с Посольством Великобритании в Украине

31 октября команда ТСН отправляется в тур «Ті, що вражають» по пяти городам Украины, чтобы вдохновить украинцев на создание современных, удобных и доступных городов, привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью, а также расширить понимание украинцев о реформе децентрализации и добиваться положительных изменений в их родном селе или городе. Во время мотивирующих выступлений спикеры поделятся своими историями взлетов и падений, интересными фактами своего жизненного пути, и на собственном примере докажут, что объединенные усилия активных граждан способны изменить украинские города, превратить их в современные и доступные. Среди героев проекта ведущие ТСН – Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Соломия Витвицкая, Юлия Бориско, Маричка Падалко, Святослав Гринчук и журналисты – Наталья Нагорная, Александр Загородний, Андрей Цаплиенко, Иван Гребенюк, а также приглашенные звезды, среди которых хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма, звезда сериала «Школа» Янина Андреева, лидер группы «Антитіла» и UNICEF Тарас Тополя, паралимпийские спортсмены, общественные активисты, предприниматели и чиновники, которые уже успешно реализовали социальные инициативы для людей с инвалидностью.

«Ті, що вражають» – уникальный проект для украинского телевидения, ведь это возможность поддержать жителей небольших городов и разделить с ними ценности ТСН. Для команды новостной службы это уже второй тур – два года назад «Ті, що вражають» проехались по городам, чтобы вернуть веру молодежи в то, что у них есть будущее в Украине.

«Опыт нашего предыдущего тура показал, что формат вдохновляющих встреч с командой ТСН и нашими известными друзьями – эффективен и способен приводить к качественным изменениям в украинском обществе. Тогда нам удалось повлиять на мнение почти четырех тысяч студентов о будущем в Украине, – комментирует директор департамента новостей «1+1 медиа» Сергей Попов. – Мы ехали вдохновить, а в результате вернулись вдохновленные сами и искали возможности продолжить такую ​​инициативу. Мы благодарны нашим партнерам из Посольства Великобритании в Украине за поддержку и верим, что на этот раз мотивируем тысячи украинцев на создание городов и общин, которые впечатляют».

Второй всеукраинский тур «Ті, що вражають» команда ТСН реализует совместно с Посольством Великобритании в Украине, поскольку государство имеет успешный опыт построения сильных общин и создания инклюзивного городского пространства, что будет полезно узнать украинцам.

Посол Джудит Гоф отметила: «Великобритания активно поддерживает процесс реформ в Украине, в частности, реформу децентрализации, которая укрепляет местные общины. Но для нас также важно, чтобы этот процесс был как можно более инклюзивным и привлекать всех желающих достичь положительных изменений. Несмотря на наши различия, каждый человек может внести свой вклад, и общество должно всячески способствовать этому. Мы надеемся, что этот проект вдохновит еще большее количество людей, а, в частности, людей с инвалидностью активно участвовать в жизни своих общин в контексте реформы децентрализации».

Первым городом в туре станет Ровно, который команда «Ті, що вражають» посетит уже 31 октября. На очереди Краматорск – 7 ноября, Кропивницкий – 21 ноября, Харьков – 27 ноября и Львов – 4 декабря. Аудитория тура «Ті, що вражають» – активная молодежь, предприниматели, люди с инвалидностью, общественные активисты, а также представители местной власти и все сознательные жители городов.

Также все выступления можно будет посмотреть онлайн - на Facebook-странице ТСН LIVE и на YouTube-канале ТСН.