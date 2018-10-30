Крупнейший интернет-магазин одежды и обуви объявил глобальная распродажа брендовых вещей

Старт мероприятия назначен на 6 утра 31 октября.

Яркий праздник Хэллоуин – хороший повод порадовать себя обновкой. Тем более, что в день празднования Хэллоуина на Kasta.ua стартует сезонная мегараспродажа, на которой можно будет приобрести вещи от 150 популярных брендов со скидками до 80%.

Старт мероприятия назначен на 6 утра 31 октября. Как обычно, для пользователей мобильного приложения доступ к акциям откроется на 15 минут раньше. Акции пройдут волнами: 6 выходов брендов каждые 4 часа. Во время хэллоуинской распродажи будут представлены товары популярных у украинских потребителей брендов: Reima, Walker, Diesel, Respect, Undo, Icon, H&M, Fashion Up, TrikoBakh, Marc Andre, Disney Children, Place Carters, CHI, Max Factor, Krauff, Berghoff, Saucony, Adidas, Nike, COLIN'S, Mango, LEVI'S, Michael Kors и др. Чтобы сориентироваться и не пропустить возможность покупки нужной вещи по сниженной цене, ознакомьтесь с почасовым расписанием распродажи – оно появилось на сайте интернет-магазина 30 октября.

Kasta.ua предлагает огромный ассортимент товаров, который эквивалентен ассортименту нескольких крупных торговых центров! Вам не нужно ходить по магазинам, тратить время, силы и нервы – просто пролистайте каталог товаров на экране компьютера или смартфона в уютной обстановке, выберите нужные вещи и оформите заказ. Если не подойдут размер, цвет или модель, покупку можно вернуть в течение 14 дней.

Заботясь о комфорте покупателей, Kasta сделала процесс возврата не подошедшего товара еще проще! Заказав доставку на одно из ста отделений KastaPost, которые находятся в 45 городах Украины, можно там же, на месте, примерить вещь в специально оборудованной примерочной и, если что-то не устраивает, сразу бесплатно ее вернуть. Средства за нее будут возвращены на карту в течение нескольких минут.

Преимущества покупки в интернет-магазине Kasta:

огромный ассортимент, в том числе сезонных товаров от известных брендов;

регулярные акции, скидки до 80%;

постоянная скидка 5% при оплате банковской картой;

промо-коды, дающие возможность приобретать определенные товары по сниженной цене;

удобная и недорогая доставка на отделения KastaPost (для владельцев карты Black – бесплатно) с возможностью примерки на месте и моментального возврата средств;

покупка без риска – вернуть заказ можно в течение 14 дней.

После основания компании Андреем Логвиным в 2010 году Kasta придерживалась бизнес-модели Flash sales, которая позволила компании выйти в лидеры интернет-продаж в Украине в категории «Одежда и обувь». Сегодня более тысячи сотрудников Kasta ежедневно трудятся, чтобы совершенствовать сервис для порядка 6 миллионов покупателей. Чтобы лучше удовлетворять запросы клиентов и партнеров, компания перешла на бизнес-модель маркетплейс и обеспечивает быструю распродажу стоковых товаров от поставщиков по сниженным для потребителей ценам. После смены бизнес-модели грандиозный сейл проводится впервые.

Не пропустите старт осенне-зимних распродаж на Kasta.ua и следующую глобальную распродажу «Черная пятница» в 2018 году!