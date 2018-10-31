Цитрус объявил цены на новые MacBook Air с Retina-дисплеем, iPad Pro и Mac Mini, продажи которых начнутся уже в ноябре!

Apple iPad Pro

Новое поколение iPad Pro получило безрамочный экран с диагоналями 11 и 12.9 дюймов без привычной кнопки Home, процессор A12X Bionic с сопроцессором для работы нейросетей, распознавание лица пользователя Face ID и разъем USB-C. Экран Liquid Retina поддерживает HDR, четыре встроенных динамика с сабвуферами обеспечивают потрясающий звук, а 12-мегапиксельная камера позволяет снимать видео в разрешении 4К на скорости до 60 кадров в секунду! Новый iPad Pro стал на 15% тоньше — его толщина всего 5.9 мм, объем уменьшился на 25%, при этом его аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы при воспроизведении видео! Возможности нового Apple Pensil по достоинству оценят профессиональные дизайнеры — его функциональность адаптирована под программные продукты Adobe, а индукционное зарядное устройство, вмонтированное в корпус iPad Pro позволяет заряжать его без использования проводов, пристегнув к планшету. Новый Apple iPad Pro открывает новый уровень впечатлений от самых требовательных к аппаратным ресурсам игр, заменяя игровой компьютер! Возможности производительности iPad Pro превышают 92% всех портативных компьютеров и приближаются к вычислительной мощности XBox, подтверждая репутацию самого популярного планшета в мире, продажи которого превышают продажи любого ноутбука.

MacBookAir с Retina-экраном

Новый MacBook Air получил безрамочный 13.3-дюймовый Retina-экран с 4 миллионами пикселей, поддерживающим на 48% больше цветов, и золотистый вариант алюминиевого корпуса. Ноутбук оснащен сенсором Touch ID с отдельным чипом T2, отвечающим за криптозащиту данных пользователя, клавиатурой типа Butterfly и увеличенным на 20% по сравнению с предшественником тачпадом Force Touch. В новом MacBook Air используется улучшенная система акустики, процессор Intel Core i5 8 поколения и новые SSD-накопители, работающие на 60% быстрее, чем раньше. MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt 3 поколения, совместимыми с разъемами USB-C, использующимися для питания и подключения периферийных устройств. Этот сверхлегкий ноутбук с батареей, способной обеспечить 12 часов автономной работы, весит невероятные 910 граммов!

MacMini

Обновленный Mac Mini получил 6-ядерные процессоры, увеличившие его производительность в пять раз и больший объем памяти по сравнению с Mac Mini предыдущего поколения. Он оснащается чипом T2 для шифрования данных, четырьмя портами Thunderbolt 3 поколения. двумя портами USB, разъемом HDMI и поддерживает 10-гигабитное интернет-соединение. Новый Mac Mini может использовать до 2 терабайт данных на SSD и оснащаться до 64 гигабайт оперативной памяти, что делает его самым производительным Mac Mini в истории.

Ожидаемые цены

Apple iPad Pro 11— от 26 999 грн

Apple iPad Pro 12,9 - от 33 999 грн

Apple MacBook Air 13,3 retina - от 39 999 грн

Apple Mac Mini — от 28 999 грн

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iPad Pro https://www.citrus.ua/planshety/ipad-2018-628993.html

Mac Mini https://www.citrus.ua/noutbuki-i-ultrabuki/apple-mac-mini-632725.html