В Киевской области заинтересовались индустриальными парками

Территориальные общины Киевщины откликнулись на предложение о сотрудничестве с Институтом свободных экономических зон Павла Климца.

Первыми заинтересованность в совместной работе по привлечению инвесторов и созданию индустриальных парков в пределах Киевской агломерации выразили территориальные общины Киево-Святошинского района Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Института.

Ранее, в сентябре 2018 года, Институт свободных экономических зон, основанный предпринимателем и политиком Павлом Климцом, предложил общинам и органам местного самоуправления Киевщины помощь в создании индустриальных парков с перспективой их трансформации в СЭЗ. Соответствующие письма-обращения были направлены Институтом председателям городских, сельских и поселковых советов области и депутатскому корпусу местных советов.

В Институте отметили, что необходимость такого сотрудничества объективно обоснована решением Киевского городского совета № 1045/4052 от 21 декабря 2017 "Об инициировании создания местной ассоциации Киевская агломерация" и новой редакцией Стратегии развития Киева до 2025 года.

В настоящий момент Институт свободных экономических зон систематизирует информацию о возможностях городов и поселков Киевщины обеспечить потребности потенциальных инвесторов в земельных и трудовых ресурсах, в доступе к инфраструктуре, в получении налоговых и прочих преференций на местном уровне.

"Мы проводим консультации со всеми заинтересованными местным общинами, чтобы определить, какие именно направления экономической деятельности они считают наиболее перспективными для своих населенных пунктов. На основании полученных данных Институт приступит к поиску "якорных" предприятий для создания Индустриальных парков и инвесторов для каждого из таких проектов», - рассказал Павел Климец.

Кроме того, Институт свободных экономических зон обратился и к Киевской городской госадминистрации с предложением выступить посредником и консультантом в переносе промышленных предприятий за черту города и создании инновационных точек роста в Киевской агломерации, как это и предусмотрено упомянутыми решениями Киевского городского совета.

"Де-факто Киевская агломерация уже существует. Но пригороды столицы еще не в полной мере используют все ее возможности. Мы готовы помочь городам и поселкам области раскрыть свой экономический потенциал в создании компактных территорий приоритетного развития, индустриальных парков, свободных экономических зон", - отметил Климец.

Институт свободных экономических зон создан в июле 2018 года. Основная цель его деятельности - содействие созданию и развитию специальных (свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков в регионах Украины, улучшению инвестиционного климата, укреплению местного самоуправления и развитию территориальных общин.

Основатель и директор Института Павел Климец - украинский предприниматель и политик. В 2006 году он выступил инициатором создания индустриального парка "Малиновка" в Харьковской области. Этот проект был реализован "с нуля", без всякой помощи со стороны государства.