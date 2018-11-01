День, когда возможно все: Karavan’s Day Днепре

День рождения - праздник, когда сбываются мечты. Это знают все, буквально с детства, поэтому повзрослев, каждый старается создать праздник для нового поколения.

Ведь, дарить праздник не просто красивая традиция, это возможность силам добра и красоты победить. Но, это традиции для людей, а как быть, если День рождения у ТРЦ?

Если День рождение любимого ТРЦ - все просто! Подарки в Karavan’s Day каждому, кто приходит к нам за ярким шоппингом.

10 – не просто цифра для нас, всей команды ТРЦ “Караван”: это 3650 раз каждый день быть fashion, любить и знать все о гаджетах, самых фановых развлечениях, креативных мастер-классах, знать всех гномов, супергероев и просто героев по именам и это далеко не все!

Третьего ноября наши гости и посетители в звёздной компании окунуться в лавину подарков и сюрпризов от любимого ТРЦ.

Под звуки романтической музыки от лайф-бенда 03 ноября откроет двери ТРЦ “Караван”. И на этом, все привычное закончится.

В Karavan’s Day в Днепре шестеро из проекта Mozgi, Потап, Michеlle Andrade, Вячеслав Соломко, легендарные игроки ФК “Днепр” и участники “Танцы со звёздами” будут ждать тебя в любимом ТРЦ, чтобы подарить невероятный шквал эмоций и позитива.

В этот день мы покажем все то, что наши эксперты по крутым развлечениям, яркому шоппингу и безудержному веселью опробовали и рекомендуют: для фанов спорта и #ЗОЖ автограф-сессия легендарного футболиста ФК «Днепр» и сборной Украины Олега Шилаева, игроков ФК «Днепр 1918», а команда “Куб” покажет мастер-класс по футбольному фристайлу, чтобы каждый смог повторить спортивный батл.

Гейминг и кибер фан поклонники индустрии игр найдут на локации FIFA, где можно померяться силами, выиграть призы от любимого ТРЦ и подтвердить статус мега геймера.

А также сразиться в классической версии легендарной супер - приставки Dendy. Регистрация для участников соревнований: 098-852-71-72 Лиля.

Для самой прекрасной и всеуспевающей аудитории ТРЦ “Караван” приготовил новый трендовый образ в подарок. Третьего ноября встречаемся в пространстве красоты от Beauty -Prof.

Марафон мультиисторий, самые настоящие роботы и умная техника рядом с силой магии и ловкости искусства иллюзии в компании с героями кинолент и море сладкой ваты - все это для самых юных гостей. Всем детям дарим сладкую вату в неограниченных количествах!

Какой же праздник в Днепре без талант-шоу? Илона Гвоздева, звездный хореограф суперпопулярного шоу “Танцы со звёздами”, знает все о мастерстве владеть собой, и именно третьего ноября встретит тебя в “Караване”. Приходи, чтобы вместе со звёздной гостьей определить победителя и выяснить, кто обладает супер-денс силой: Trance dance, или Move on, а может Антарес, или ты :)

Зарядись эмоциями на шоу барабанщиков «Этнодрайв», а после попробуй свои силы в мастер-классе по Rhythm and Drum специально для Karavan’s Day, только в день рождения любимого ТРЦ.

В Karavan’s Day поздравим сверстников, кому исполняется 10 именно 03. 10 . Знаешь таких? Расскажи о том, что всем, кому исполняется 10 лет третьего ноября ТРЦ “Караван” дарит подарки!

Любишь арифметику и числа, тогда быстрее к нам на шоппинг. Только в ноябре дарим:

1 телевизор;

10 романтических уикендов от Остров River Club;

10 смартфонов Xiaomi Redmi от магазина Moyo;

100 кг сладостей;

1000 мл парфюмерии от D&P Perfumum;

10000 минут на развлечения от Игроленд

10000 грн на ювелирные украшения от магазина «Золота країна»

Думаешь, что читаешь самый длинный текст про подарки? Но, самое главное вот: только в Karavan’s Day все цены во всех магазинах до -70%. А по оценкам экспертов, это в 10 раз чернее, чем самая черная пятница.

До встречи на Karavan’s Day!

В день, когда возможно все. Приходи, чтобы убедиться, выиграть призы и получить невероятное селфи в супер фотозоне!

Чтобы быть в центре самых ярких событий новостей брендов и премьер читай наш канал karavan_trc_dp и делись нашими постами. Дарим подарки :)

Когда: 3 ноября с 12.00

Где: ТРЦ «Караван», ул. Нижнеднепровская, 17