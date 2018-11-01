Сын Ирины Горовой и Потапа стал амбассадором Детской медиа школы 1+1 медиа

10-летний Андрей Потапенко, сын продюсеров Ирины Горовой и Потапа, стал амбассадором Детской медиа школы Высшей школы Media & Production холдинга «1+1 медиа», занятия в которой стартуют 17 ноября.

Андрей Потапенко будет сотрудничать с медиа школой в течение двух месяцев. Его задача – вдохновить детскую аудиторию развиваться и изучать с юного возраста не только школьную программу, но и получать те знания, которые нужны поколению Z.

«Медиа сфера уже давно стала одним из основных фокусов интересов подрастающего поколения. Наша задача - рассказать о возможностях, которые открывает перед детьми Детская медиа школа и вдохновить их учиться новому. Таким проводником в мир медиа для детей станет Андрей», - отмечает Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media & Production.

Несмотря на свой юный возраст, Андрей уже имеет опыт работы в кадре ведущим и моделью. Юный блогер также успешно ведет свой Instagram, за которым следят почти 30 000 подписчиков, а на его YouTube-канал Potapchiq VLOG подписано более 10 000 фолловеров.

За обучением, как мама, будет наблюдать продюсер Ирина Горовая, и также комментировать процесс.

«Новые знания и развитие в различных сферах расширяет кругозор ребенка, поэтому когда Детская медиа школа 1+1 медиа предложила Андрею стать амбассадором, я сразу согласилась. Как мама, я стараюсь поддерживать все проявления личности сына. Он очень талантливый ребенок: умеет шутить, хорошо общается с большой аудиторией в блогах и со сцены мероприятий. С удовольствием буду наблюдать за его достижениями в блогинге», - добавляет Ирина Горовая.