Топ-3 известных шампанских брендов по версии АЛКОМАГ

Подарить себе незабываемый праздник очень легко, нужно всего лишь купить шампанское.

Шампанское в течение столетий не уступает никому статут самого торжественного и престижного напитка. В этой статье мы расскажем о лучших напитках среди этой избранной категории.

Подарить себе незабываемый праздник очень легко, нужно всего лишь купить шампанское на сайте АЛКОМАГ. А это займет не больше пяти минут!

Veuve Clicquot Ponsardin

Шампанское вдовы клико по праву считается наиболее известным брендом. В начале 19-го века одна девушка столкнулась с трагичной историей – она стала вдовой в 27 лет, но Барб Николь Клико смогла выжать максимум пользы из этой ситуации, раскрутив семейное дело мужа до невиданных высот. Она стала изобретателем нового метода очистки вина, которым пользуются до сих пор и первой начала использовать мюзле для удержания пробки. Кроме того, эта леди выкупила 18 километров городских подземелий и заполонила их превосходными напитками.

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Moët & Chandon

Яркий дизайн черного банта с золотой каймой, закрепленного круглой печатью известен, пожалуй, каждому. Он был создан еще в конце 19-го века и до сих остается фирменной деталью бренна. Эта марка с самого основания правильно сформулировала свою целевую аудиторию. Ею стали царские особы: французские короли и императоры, правители Британии и Америки. Даже сегодня именно это шампанское поставляется ко двору Елизаветы ІІ. Правда в условиях современной культуры производителям пришлось сделать поправку на ветер и проникнуть в закулисье кинематографа. Шампанское официально подается на церемонии «Золотой Глобус», а его лицом стала звезда Голливуда Скарлет Йохансон.

G.H. Mumm

Дизайн бутылки этого игристого тоже запомнить очень легко. Его отличает диагональная красная ленточка – знак почетного легиона, которым одарил свое творение один из первых владельцев этой компании.

Данный бренд выбрал необычное позиционирование, как для самого утонченного напитка в мире. Он стал шампанским драйва и адреналина, покровителем различных экстремальных видов спорта, дерзких экспедиций и открытый. Компания то и дело спонсирует самые престижные и передовые мероприятия, связанные с этой темой. Кстати, если вы являетесь фанатом Формулы-1, в следующий раз непременно посмотрите, каким шампанским обливаются чемпионы этих гонок. Удивительная смелость и жажда новых открытиях даже прописаны в девизе этого бренда.

Употребление алкоголя может быть опасным для вашего здоровья.