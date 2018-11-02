«Фокстрот» и «День» – 7 лет партнеры фотовыставки

В Киеве при поддержке сети «Фокстрот» состоялось торжественное открытие юбилейного международного фотоконкурса газеты «День», где объявили победителей XX Международного фотоконкурса.

Торжественная церемония открытия и награждения победителей XX Международного фотоконкурса «День 2018» состоялась 25 октября в столичном Украинском Доме.

ХХ конкурсу «Дня» дали название «Фото первой полосы». Организаторы отбирали снимки с ярким публицистическим акцентом, отражающие настроение года, квинтэссенцию важных событий 2018.

20 лет фотоистории – это колоссальный путь, который прошла редакция газеты «День» вместе с 1500 фотопрофессионалами и любителями (именно такое количество участников конкурса за время его проведения). На этом пути организаторы не только открывали страну (хотя именно за это их постоянно благодарили в Киеве, Днепре, Харькове, Днепре, Измаиле, Чечельнике, Прилуках, Славянске, других городах). Конкурс определял и «болевые точки» общества, и его «точки роста», показывал растущий разрыв между уровнем развития социума и политического класса и эволюцию характеров граждан, подсказывал, какие «витамины» нужны для гармоничного роста всего украинского общества.

В этом году жюри конкурса из нескольких тысяч присланных фоторабот выбирало лучшие, а самые яркие фотографии были отмечены специальными наградами. Были сломаны стереотипы того, какой должна быть первая полоса газеты. В финальной экспозиции представлены фотографии традиционных рубрик – «Политика», «Украинский мир», «Фото с историей», «Мир глазами детей».

Мероприятие традиционно поддержал постоянный партнер – бренд «Фокстрот», отметив специальным сертификатом молодого киевского фотографа Артема Галкина за его фотографию «Жизнь он-лайн». На фото сняты два мальчика, которые удобно расположились на полу магазина по продаже современных смартфонов и с серьезными выражениями лиц что-то исследуют с помощью демонстрационных образцов. Это рассказ о нашем времени, о необходимости каждому иметь равные условия доступа к современным технологиям и с их помощью учиться, развиваться, а, впоследствии, улучшить жизнь всех, кто живет рядом.

– Я репортажный фотограф. Профессионально фотографирую 3 года. По специальности я специалист по компьютерным сетям и системам, – рассказал лауреат конкурса Артем Галкин. – 2 года назад я полностью перешел в фотографию. Исследую современную окружающую жизнь и украинские пейзажи. Фото «Жизнь он-лайн» было сделано летом в городе Каменец-Подольский. Ребята цыганского происхождения постоянно приходят в этот магазин пользоваться смартфонами, потому что собственных не имеют. Для них персонал даже установил полезные приложения. Продавцы толерантно относятся к потребностям детей и позволяют работать с техникой, потому что понимают, что собственные гаджеты им никто не купит. А с помощью компьютерной игры и ресурсов интернет ребенок познает окружающий его мир как реальный, так и виртуальный. Мне нравится желание детей быть современными во всем, понимание, что благодаря технологиям можно получать достойное образование и доступ ко многим первоисточникам. Я хотел зафиксировать и показать контрасты, которые сопровождают наш социум.

– Традиционно – дети в объективе внимания «Фокстрота». Несмотря на это, выбирать только одну работу было довольно трудно, – прокомментировал директор по маркетингу сети «Фокстрот» Руслан Клименко. – Все фотохудожники – участники юбилейного конкурса уже награждены, потому что результаты их работы увидят люди. Зрительское внимание – большое признание.

В церемонии награждения фотовыставки участвовали несколько сотен гостей, читателей, партнеров, друзей газеты «День» – известные представители украинского политикума, бизнеса, научной и культурной элиты.

– Фотоконкурс стал авторитетным, и в этом, в частности, большой вклад почетных партнеров, которые ежегодно награждают сюрпризами избранных победителей,– отметила главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. Конкурс способствовал восхождению новых «фотозвезд», в частности участники наших первых фотоконкурсов становились и президентскими фотографами, например Николай Лазаренко и Михаил Маркив, и победителями международных грантовых программ, как Алексей Фурман, который первый свой фотоприз получил еще в детской номинации международного фотоконкурса газеты «День». Благодаря фотовыставке «Дня» мы визуализируем историю Украины.

Справка: фотоконкурс газеты «День» – это 20 фотовыставок в Киеве, 130 фотовыставок в городах Украины, более 800 награжденных фотографов. «Фокстрот» с 2011 года поддерживает талантливых фотографов из разных городов Украины, которых ежегодно собирает газета «День». Среди отмеченных художников за эти годы – Александр Синельников из Одессы (работа «Фотомисливство»); Виктор Ковальчук из Киева, автор фотографии «I am Ukrainian»; Алексей Лебедь из Харькова, автор фото под названием «Сила и нежность»; Руслан Канюка с фотокартиной «На улице» и другие.

Все желающие смогут осмотреть выставку и проголосовать за лучший снимок (Приз зрительских симпатий) с 27 октября по 5 ноября, с 11.00 до 18.00 в залах международного конгресс-центра «Украинский Дом», Крещатик, 2. Вход – свободный.