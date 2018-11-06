Самая горячая пятница года – Black Friday в интернет-магазине «Розетка»

Интернет-магазин “Розетка” уже ведет обратный отсчет до Черной пятницы – крупнейшего шопинг-события в году. В этот день у каждого есть шанс воспользоваться огромной скидкой и совершить покупку мечты. Лучший способ получить максимальную выгоду от этого дня – подготовиться к нему заблаговременно.

Когда наступает Черная пятница

Распродажа Black Friday родом из США. Для американцев оно уже давно стало частью национальной культуры. У этого фестиваля шопинга нет фиксированной даты. Он ежегодно проводится в четвертую пятницу ноября, сразу после Дня благодарения. Таким образом, этот день становится условной границей между осенним сезоном и началом рождественских распродаж.

В этом году “черной” датой станет 23 ноября. На этот раз украинские магазины обещают порадовать покупателей особенно выгодными скидками. Украинцы вполне могут рассчитывать на скидки уровня 50-60%. На фоне многих европейских стран - это весьма щедрое предложение. Такая экономия действительно стоит того, чтобы немного подготовиться к осеннему сейл-марафону.

Как подготовиться к Черной пятнице

Для Украины Черная пятница - недавняя традиция. Масштабная ноябрьская распродажа впервые прошла в Украине всего несколько лет назад. Но, как показывает опыт предыдущих лет, украинские покупатели быстро освоились с новой тенденцией. Согласно данным скидочного сервиса Picodi, этой осенью около 30% украинцев собираются принять участие в марафоне покупок. То есть, почти на 19% больше, чем в прошлом году.

Четвертая пятница ноября – день, к которому стоит подготовиться заранее. Есть несколько проверенных советов, которые помогут провести этот день с пользой:

Планирование – залог спокойного и разумного шопинга. Стоит хотя бы в общих чертах обдумать, что именно хотелось бы приобрести в Черную пятницу.

Помимо списка покупок, стоит определиться с допустимой суммой, которую можно на них потратить. Атмосфера большой распродажи подталкивает к расточительству, так что лучше обдумать траты заранее.

Если есть возможность – лучше приступить к шопингу пораньше. Обычно к пятничному вечеру товары на прилавках сильно редеют.

Онлайн-покупки позволяют сэкономить не только средства, но также время и усилия. Посетители интернет-магазина избавлены от необходимости пробиваться сквозь толпу покупателей, стоять в очередях и тратить время на дорогу.

Black Friday в “Розетке” – комфорт и выгода

Интернет-супермаркет “Розетка” – самый известный онлайн-магазин Украины. И он же стал одним из первых участников Black Friday, который познакомил украинских покупателей с всемирной осенней распродажей. В четвертую пятницу ноября здесь можно отыскать скидки на товары из большинства имеющихся категорий. А на этой огромной торговой площадке представлены практически любые товары – от электроники и бытовой техники до одежды и разных бытовых мелочей.

Распродажа в “Розетке” начнется 23 ноября ровно в полночь, и уже с первой минуты пятницы станут доступны промокоды на скидки. В день пятничной распродажи цены на сайте “Розетки” не меняются - это подчеркивает прозрачность ценовой политики магазина. А чтобы воспользоваться скидкой на любой товар, нужно при покупке ввести промокод, который магазин пришлет заранее участникам распродажи, оставившим свой адрес. Подписаться на получение промокода и узнать подробнее об условиях акции можно на специальной странице Черная пятница. Там же в день распродажи будет представлен список товаров, для которых доступны скидки.