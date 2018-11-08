Вадим Гулько: УГЦР готов выполнить решение НКРСИ и с 1 мая 2019 года внедрить с помощью мобильных операторов систему переноса номера в Украине

УГЦР провел тендер на эту услугу, но впоследствии появился еще один победитель тендера - компания "Диалинк". Однако ситуация, когда по одной закупке имеются два победителя, украинским законодательством не предусмотрена.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) готов внедрить с помощью мобильных операторов с 1 мая 2019 систему переноса номеров в Украине. Об этом заявил исполнительный директор УГЦР во время пресс-конференции, посвященной ситуации по внедрению услуги по переносу номеров с участием Председателя НКРСИ Александра Животовского, Председателя Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС" Леонида Ошерова и директора департамента правового обеспечения НКРСИ Василия Володина.

Как известно, с 2016 года, когда были объявлены результаты закупки услуги по переносу номеров, УГЦР как администратор базы данных перенесенных номеров вынужден был участвовать в более чем 10 судебных процессах, в которых участники торгов обжаловали решение госпредприятия и Антимонопольного комитета об определении победителя.

"В этой ситуации мы выстраивали свою позицию по этому вопросу исключительно на исполнении решений судебных инстанций, чтобы не затягивать процесс обжалования до бесконечности и сам процесс внедрения возможности переноса номера", - пояснил исполнительный директор.

Вадим Гулько также отметил, что решением суда Киева от 21.10.2016 года, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда, между УГЦР и ООО "Эс Ай Центр" был признан заключенным договор о закупке услуг по проектированию, разработке и внедрению автоматизированной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров".

По его словам, была проведена колоссальная работа по закупке оборудования и настройка программного обеспечения, тестирование ее с операторами, на которую уже потрачено 35 млн грн. Однако 27 сентября текущего года по кассационной жалобе компании "Диалинк" Кассационным судом в составе Верховного Суда Украины было принято постановление, которым восстановлено отмененное апелляцией решение суда годовой давности о признании заключенным договора на закупку программ именно с ним. То есть, появился еще один победитель, который оценивал свои услуги в 72 млн грн.

"Наши аргументы, что законодательство не предусматривает ситуации, когда по одной закупке может быть два победителя и также в судебном порядке уже был установлен победитель, услышаны и восприняты не были. Именно поэтому принято решение расторгнуть этот договор с целью недопущения неэффективного расходования государственных средств и скорейшего запуска услуги MNP. Такое право предусмотрено заключенным договором и в соответствии с действующим законодательством является безусловным правом заказчика и не может быть ограничено ", - подчеркнул Гулько.

Полную поддержку решения УГЦР высказал на пресс-конференции председатель Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС" Леонид Ошеров: "Операторы полностью поддержат позицию УГЦР о расторжении договора и настроены скорей внедрить эту услугу".

Выступающий на пресс-конференции председатель НКРСИ Александр Животовский отметил, что регулятор, УГЦР и ИТ-отрасль считают этот проект чрезвычайно важным для развития конкуренции; для операторов, желающих наращивать свою долю на рынке; для абонентов, желающих сменить оператора, но оставить свой номер.

"Мы очень благодарны за поддержку операторов и надеемся, что эта работа будет в ближайшее время завершена. Что касается судебных тяжб, то есть один логический выход из этой ситуации - это расторжение договора с компанией "Диалинк". У нас есть уверенность, что проект будет завершен вовремя, в соответствии с определенными сроками", - отметил Председатель НКРСИ.