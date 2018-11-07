«Фокстрот» и Приват24 начали продажу подарочных карт

С 30 октября оформить электронную подарочную карту номиналом от 100 до 1000 грн можно в мобильной и в веб-версии Приват24 в разделе «Все услуги» - «Торговый центр» - «Подарочные карты».

После покупки сертификат можно прислать непосредственно на электронную почту получателя, распечатать или подарить в электронном виде. Такой полезный подарок действует на онлайн и офлайн-покупки сети «Фокстрот».

«Наша задача - сделать покупки в «Фокстрот» еще комфортнее и увеличить количество лояльных бренду покупателей, а партнерство с Приват24 способствует ее решению, - комментирует исполнительный директор «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Сервисные продукты, разработанные совместно с Приват24, повышают эффективность коммуникации с клиентами, укрепляют их. В будущем это позволит миллионам клиентов банка получать привилегии от «Фокстрот», не выходя из онлайн-банка».

Подарочная карта «Фокстрот» действует без ограничений в более чем в 160 розничных магазинах «Фокстрот. Техника для дома» по всей территории Украины.

Справка. Сеть бытовой техники и электроники «Фокстрот» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является одним из лидеров украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники, электроники в своем сегменте. По состоянию на октябрь 2018 компания насчитывает 161 магазин. «Фокстрот» представлен в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 151 тыс кв. м. Компания «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на октябрь 2018 превысила 8 млн человек.