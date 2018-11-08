8 млн участников программы лояльности ФОКС-клуб

Торговая сеть «Фокстрот» за год увеличила число своих симпатиков на 1,2 млн человек.

Компания анонсировала увеличение участников программы лояльности «ФОКС клуб» с 5,8 млн участников в конце 2017 года до 8 млн в конце 2018 гола.

- Более половины покупок в «Фокстрот» совершается нашими постоянными клиентами. При этом 90% из них пользуются картой лояльности, - рассказал Евгений Кречетович, начальник службы CRM сети «Фокстрот». - Средний чек члена ФОКС-клуба в 2.5 раза превышает сумму чека покупателя, который еще не получил клубную карту.

Менеджер объяснил, что специалисты его подразделения используют простые удобные для клиента методы приглашения покупателей в ФОКС-клуб. Оформить клубную карту поможет продавец/кассир в магазине, самостоятельно это можно сделать по мобильному телефону, через Call-center 0 800 300 353, при помощи месенджеров, по СМС-номеру 2701, а также через мобильные приложения партнеров (Приват24, YoCard).

Фокс клуб - это не только бонусы за покупки, но и персональные акции для участников программы лояльности, увеличенный до 30 дней срок возврата товара, фиксация цены на товар, скидки на доставку/сервисы, скидки ко дню рождения. Участники программы лояльности ФОКС-клуб первыми узнают о специальных предложениях, акциях и новинках бренда «Фокстрот».

«Постоянно действующая механика в виде бонусов является стимулом для повторной покупки и дополнительным инструментом для привлечения постоянных покупателей, - комментирует показатель роста исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - На этом не останавливаемся, продолжаем развитие программы лояльности, в разработке находится еще больше персональных предложений и сервисов для покупателей «Фокстрот».

Справочная информация: в 2014 году сеть «Фокстрот» перешла с бонусных на дисконтно-бонусные карты ФОКС-клуб. Большинство товаров в сети магазинов «Фокстрот» и на сайте foxtrot.com.ua отмечены специальным бонусным значком. Покупая такой товар, на карту лояльности участника программы ФОКС-клуб зачисляется определенная сумма бонусных балов. С каждой покупкой в «Фокстрот» количество бонусов на карте лояльности увеличивается. Чем больше сумма бонусов, тем больше покупатель экономит на будущих покупках. Согласно условий программы, участник может использовать бонусы для покупок в сети магазинов «Фокстрот» и на сайте foxtrot.com.ua по формуле «1 бонус = 1 гривна».