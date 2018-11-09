В Киеве стартовал Национальный Урок безопасности (видео)

из Киева и Кракова начался парад Уроков безопасности, организованных ДСНС Украины и ГК «Фокстрот» по всей стране

7 ноября в Киеве для младших школьников состоялся «Урок безопасности». Это первый Урок из целого ряда праздников, которые 7-14 ноября также состоятся в 25 областях Украины, а также в г. Кракове (Польша). Именно из столицы начали парад уроков на изучение правил безопасности школьников в быту. Уроки запланировали и проводят в честь 10-летия социального проекта «Школа безопасности» Группы компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно».

Сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Киеве собрали на первый Урок безопасности более 200 младших школьников столичной школы № 140 Святошинского района. В игровой форме дети повторили правила безопасного поведения, назвали причины пожара и первые действия ребенка при спасении от дыма и огня, а также впервые посмотрели англоязычную версию мультфильма «Фокс и Трот спешат на помощь. Пожар».

Ведущие праздника - спасатель с очаровательной Лисичкой и другом Фокстером объяснили школьникам важность профессии спасателя, в юмористической форме прокомментировали показ мод (демонстрацию спасательной амуниции) и подготовили зрителей к пониманию англоязычной серии мультфильма о поведении ребенка при пожаре. «Как социально ответственный бизнес, мы уже 10 лет работаем над популяризацией правил поведения среди детей и поддерживаем талантливую молодежь на конкурсах, - рассказала куратор проекта, специалист по связям с общественностью ГК «ФОКСТРОТ» Дарья Нефедова. - Рядом с нами - старшие школьники и авторитетные помощники спасателей: отряды Дружин юных пожарных. Сотни талантливых школьников по всей Украине помогают ДСНС Украины в работе среди сверстников, а их творческие выступления агитируют соблюдать правила безопасности и прививают уважение к профессии спасателя.

Дарья во время урока поздравила команду дружины юных пожарных «Витамины» из Киевской области (г. Боярка) за веселое и стильное выступление на Уроке безопасности.

Участники праздника записали видео-поздравление для детей Краковской общины (Польша), где также в этот день состоялся польский Урок безопасности для детей из украинской диаспоры.

А по окончании урока, все дети вышли во двор школы, где их ждала красивая подарная машина и киевские спасатели провели показательные операции. В момент, когда струя воды из брандсбойтов спасателя ударила в воздух, над школьным двором развернулась радуга! «Дети искренне довольны уроком, - говорит Татьяна Марус, учитель начальных классов СШ №140, - посмеялись, развлеклись, но главное - они закрепили знания, что огонь бывает не только другом, но и врагом и надо знать правила безопасного поведения с огнем».

Директор СШ № 140, где состоялся старт национального урока - Оксана Семенюк добавила: «Каждый из этих детей, прежде, чем зажечь спичку или поставить чайник на газ, вспомнят и мультфильм, и лисичку, и пожарных, и те правила, которым мы их все вместе научили сегодня». Методическим консультантом выступила ГО «Вулик ідей».

«Важно, чтобы партнерство всех, кому не безразлична проблема безопасности и сохранения жизни детей, продолжалось и давало результаты, - подвел итоги киевского урока безопасности главный специалист сектора по связям со СМИ ГУ ДСНС в Киеве Александр Макушенко.

Парад Уроков подхватила Киевская область, где 8 ноября готовятся провести не менее интересные и познавательные праздники о главных правила - как быть живым и здоровым. А с 9-14 ноября такие Уроки пройдут в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях.

Видео с киевского Урока безопасности можно посмотреть тут.

Справка: с 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» реализует социальный проект «Школа безопасности». При содействии специалистов ДСНС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», рекомендован для работы с младшими школьниками Министерством образования и науки Украины. В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 700 000 зрителей. По мотивам популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действий правильно!» И расписание уроков.

Более 30 000 расписаний дисков с мультфильмом были переданы в школы и детские сады Украины для обучения детей правилам безопасности. Проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), он стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Подробнее о социальном проекте «Школа безопасности» - http://foxtrotgroup.com.ua/csr/safety-school.html

Справка:с 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» реализует социальный проект «Школа безопасности». При содействии специалистов ГСЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», рекомендованный для работы с младшими школьниками Министерством образования и науки Украины. В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» просмотрели около 700 тысяч зрителей. По мотивам самой популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действий правильно!» и расписание уроков.

Более 30 тысяч розклдв и дисков с мультфильмом было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности. Проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), он стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Подробнее о социальном проекте «Школа безопасности» – http://foxtrotgroup.com.ua/csr/safety-school.html