Черная пятница в «Цитрусе» – рай для шопоголиков

Весь мир замер в ожидании самого грандиозного события 2018 года – грядет «Черная пятница». Традиция проведения массовых распродаж пришла к нам из США и плотно засела в сознании украинцев. Этому есть простое объяснение: «Кому может не понравиться идея, когда каждый желающий может приобрести товар по огромной скидке, достигающей 70%?».

Готовим кэш

Вы целый год экономили деньги и не знали, как выгодно потратить свои средства?

Совсем скоро, 23 ноября, наступит Black Friday 2018 : день, когда магазины снизят цену на товар до минимума. Опытные шопперы уже «шерстят» страницы интернет-магазинов, определяясь с будущими покупками. Заходите к нам на сайт и выбирайте понравившуюся электронику, стоимость которой непременно обвалится 23.11.

Цитрус – Ваш лучший друг

Мы тщательно готовимся к этому великолепному дню, когда каждый покупатель будет с удовольствием рассматривать цены. Согласитесь, Черную пятницу можно вполне назвать самой светлой, ведь Вас ждут заманчивые предложения. В интернет-магазине Цитрус стоимость на технику упадет до 50%-70%.

Желаете получить внушительную скидку на планшет от Apple, iPhone последней модели или холодильник LG? Тогда лайкайте понравившийся товар на нашем сайте и получайте взамен крутой ценник.

Супер-акция 2018

Для удобства наших дорогих покупателей, каждый акционный товар будет отмечен специальным значком. Скидки непременно бросятся в глаза, поэтому Вы сразу определитесь с покупкой. Для техники со сниженной ценой мы сделаем отдельную страницу, куда поместим телевизоры, ноутбуки, планшеты и много интересных предложений.

Только именитые бренды

Мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями техники, поэтому в день распродажи предоставим выгодную скидку на технику от: Apple, Xiaomi, Meizu, LG, PlayStation, Lenovo, Sumsung. Порадуйте себя и своих родных подарками по доступной цене. Следите за нами с соцсетях, дабы первыми узнавать о предстоящих скидках.

Заходите к нам уже сейчас

Черная пятница в Украине бывает только раз в году! Успейте составить свой личный список желаний, чтобы в самый ответственный день не растеряться в изобилии акционных переложений.

Наш интернет-магазин готовиться принимать тысячи заказов, отбирает топовую технику в соответствии с Вашими пожеланиями. В блэкфрайдей мы осуществляем доставку товара во все города Украины.