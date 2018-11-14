Эмоционально и стильно: запущен третий сезон рекламы "Фокстрот"

В осенних роликах бренда герои играют брит-поп, ходят строем и занимаются ландшафтным дизайном.

В ноябре в эфире общенациональных телеканалов и интернете появились остросюжетные серии роликов «Фокстрот» и диджитал-агентства Grape. Колорит туманного Альбиона, как тема года крупного украинского ритейлера бытовой техники и электроники «Фокстрот», нашла свое продолжение этой осенью.

Новый герой рекламы «Фокстрот» - истинный британский гвардеец, остается невозмутимым в любых жизненных обстоятельствах и в разнообразных перевоплощениях.

Настоящие британские рокеры решительно настроены «порвать» магазин в честь «Черной пятницы». А эксцентричная любительница ландшафтного дизайна беспощадно «обчикрыживает» «Фокстрот», получая выгодные кредиты от банков-партнеров на любую технику.

Ролики получились динамичными, драйвовыми и веселыми, еще раз подтверждая позиционирование сети «Фокстрот» как стильного и современного бренда. Как и намечалось, рекламная кампания стартовала в начале месяца, открыв сезон «Репетиции «Черной пятницы». Таким образом, у целевой аудитории будет достаточно времени, чтобы в сети «Фокстрот» купить товары с выгодой и комфортом.

«Эмоции в роликах, новые герои и сюжеты креативной платформы замечательно дополняют уровень акционных предложений, которые подготовила сеть «Фокстрот» для «Репетиции «Черной пятницы». Покупателям магазинов «Фокстрот» желаю удачи в охоте на максимальные скидки на бытовую технику и электронику», – отметил СEO агентства Grape Юрий Гладкий.

«Мы благодарны диджитал-агентству Grape за продолжение видеоистории об успешном шоппинге в «Фокстроте», формирующей покупательский интерес к нашим товарам и услугам», - говорит и. о. маркетинг-директора торговой сети «Фокстрот» Руслан Клименко.

К середине ноября ролики посмотрело более 2 миллионов пользователей сети Интернет. Телеаудитория последней рекламной работы «Фокстрот» составила около 22 млн зрителей.

CREDITS:

Client: Фокстрот

Acting Chief Marketing Officer: Руслан Клименко

Art Director, Head of Marketing Design Group: Алексей Пеньуэлас и Кальдерон

Agency: Grape

CEO: Юрий Гладкий

COO: Елена Саливон

Account Manager: Марина Мартынова

Creative Director: Кирилл Чистяков

Senior Copywriter: Наташа Цветкова

Production: Aproduction

Executive Producer: Алена Егорова

Line Produce: Роман Карнаухов

Director: Виктор Масляев

1st AD: Ольга Майданюк

DOP: Ярослав Пилунский

Справка: торговая сеть «Фокстрот» в ноябре 2018 насчитывает 161 супермаркет в 90 городах Украины. Торговая площадь сети составляет 153 тыс кв м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 4, 4 млн пользователей интернета.

Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» в ноябре 2018 года превысило 8 млн человек.