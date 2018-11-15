BDO в Украине создала модуль HR Persona для SAP Business One

Новый модуль для SAP Business One по управлению заработной платой и кадрами предназначен для малого и среднего бизнеса в Украине и учитывает отечественную специфику.

Украинские компании получили решение, которое покрывает все потребности малого и среднего бизнеса в процессах управления человеческими ресурсами и расчета заработной платы.

Модуль BDO HR Persona позволяет систематизировать информацию, минимизировать количество операций по поиску различных видов данных, отказаться от бухгалтерских расчетов в ручном режиме, избежать ошибок при вводе данных для расчета заработной платы.

Модуль имеет такую ​​функциональность:

• Основные данные сотрудников

• Ведение табеля учета рабочего времени

• Начисление заработной платы

• Выплата заработной платы

• Учет налогов на заработную плату

• Расчет средней заработной платы, с учетом больничных и отпусков

• Авансовые отчеты

• Кадровый учет

• Регламентированная отчетность с возможностью выгрузки - Отчет ЕСВ, Форма 1ДФ,

Форма П2.

Полный список функций модуля клиенты получают от разработчиков и команды внедрения.

Информация о SAP Business One:

SAP Business One является интегрированным решением для планирования ресурсов предприятия (ERP) для бюджетных организаций, малого и среднего бизнеса, а также для дочерних компаний крупных предприятий. С помощью SAP Business One можно управлять всеми аспектами организации на основе доступа к информации в режиме реального времени в единой системе. Приложение состоит из модулей, каждый из которых охватывает определенную функцию.

Информация о BDO:

BDO является пятой по величине мировой сетью аудиторских и консалтинговых компаний из более чем 74 000 сотрудниками в 162 странах. BDO в Украине является членом мировой сети BDO с 1997 года и предоставляет украинским клиентам услуги по аудиту, консалтингу, налоговые и юридические услуги, консультации по управлению и IT, финансовые консультации, услуги по устойчивому развитию и оценки.

С мая 2016 БДО Украины имеет исключительное право распространять лицензии на использование программного обеспечения SAP, а также оказывать полный спектр услуг по внедрению и обучению продуктам SAP с фокусом на SAP Business One.

Связаться со специалистами и узнать больше информации возможно на сайте: https://www.bdo.ua