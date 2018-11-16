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«Я П’Ю». Центр столицы заполонили провокационные борды

13:09, 16 ноября 2018
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В центре Киева появились борды с надписями «Я п’ю», «П'ю зранку», «П'ю на роботі», «П'ю на вечірках». Рекламные носители находятся на Бессарабской, Европейской площадях, Майдане Независимости и пересечении Хмельницкого и Петлюры.

Жители столицы в соцсетях сообщают, что борды с провокационными надписями повесили сегодня днем. Кто стоит за размещением этой рекламы, пока не известно.

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