В Днепре отпраздновали открытие 6-ого магазина Фокстрот

Покупці Фокстроту в ТЦ «Наша правда» 10-11 листопада отримали подарунки в залежності від суми їх чеку та обраного бренду, скористалися знижками до 50% на безліч товарів.

В Днепре 10 и 11 ноября состоялся праздник открытия нового магазина «Фокстрот», расположенного на проспекте Слобожанском, 31Д. Магазин заработал в торговом центре «Наша правда». Торговая площадь нового Фокстрота составила 760 кв.м.

Новый магазин предоставил клиентам доступ к полному набору товаров для домашнего быта и электроники в соответствии с ассортиментом и ценовой политикой компании Фокстрот и стал частью омниканальной системы коммуникаций с покупателем.

По случаю открытия команда Фокстрот приветствовала днепрян и предложила дополнительные скидки, акции, розыгрыши и ​​развлекательную программу для семейного шоппинга. У входной зоны в магазин Фокстрот стояли в почетном карауле «британские королевские гвардейцы». Посетителям поднимали настроение ведущий – диджей и яркое шоу барабанщиц. Был установлен минигольф, который пользовался популярностью у взрослых и детей. Изюминкой праздника стал большой белый мишка. Он приглашал заглянуть в новый магазин, а с малышами фотографировался на память. 10-11 ноября покупатели Фокстрота в ТЦ «Наша правда» получили подарки в зависимости от суммы их чека и выбранного бренда, воспользовались скидками до 50% на множество товаров. Фокстрот также провел акции по розыгрышу стиральных машин, холодильников и других товаров.

«Левый берег в Днепре стал еще удобнее и доступнее для наших клиентов, которые планируют покупку техники и ее обслуживание рядом с домом», - сказал Руслан Клименко, и. о. маркетинг-директора торговой сети Фокстрот. - Новый магазин упростит процесс покупки техники, так как здесь можно будет получить экспертные знания о продукте, забрать товар, заказанный в интернет-магазине foxtrot.com.ua.

В магазин Фокстрот в Днепре удобно добираться как на общественном, так и на личном транспорте. Открыт магазин с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. Чтобы узнать больше о магазине, посетите сайт https://dnepropetrovsk.foxtrot.com.ua/

Информационная служба: 0 800 300 353 бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в Украине. График работы Call-центра Пн-Пт 08:30 - 21:00 Сб-Вс 08:30 - 21:00

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот насчитывает 161 магазин в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 года достигло 8 млн ​​посетителей

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Виходцев.