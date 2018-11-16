Вячелав Матюхин исследует секреты этикета за чашкой кофе

Телеведущий Вячеслав Матюхин увлекся советами «Управления здоровьем» от Небесна Криниця. Отныне, качественная воды - незаменимый помощник Вячеслава и утро ведущего всегда начинается с кофе, а что делать, когда ароматную чашку часто подают без стакана воды? Чтобы узнать в каких случаях следует требовать воду к кофе, а когда нет, ведущий обратился за советом к эксперту по этикету Натальи Адаменко.

«Во всех приличных заведениях Европы, воду принято подавать к столу, а не только к кофе. Вода должна быть на столе постоянно, это правило хорошего тона. Если вы принимаете гостей в офисе или дома и хотите произвести на них хорошее впечатление, то графин или бутылка воды на столе, должно быть всегда. А если ваш гость гурман, то он обязательно оценит, когда вы с чашкой кофе подадите стакан качественной воды. К сожалению, далеко не везде к кофе вам предложат воду. Вы можете ее вежливо попросить, но помните, что воспитанный человек тот, что умеет не замечать недостатки других». - поделилась секретами хорошего тона, директор Etiquette School, Наталья Адаменко.

Поскольку хорошие манеры важнее утоления жажды, то качественную воду лучше всегда иметь с собой, как это делает телеведущий Вячеслав Матюхин.

«Благодаря урокам «Управление здоровьем » от Небесна Криниця, я протестировал на себе и могу смело заверить, что качественная вода залог бодрого настроения и продуктивного дня. Отныне спортивная бутылочка с качественной водой от Небесна Криниця ежедневно со мной.

Поскольку мой рабочий день часто начинается в 5 утра, я просто не могу жить без кофе. После участия в проекте Небесна Криниця, я ввел себе за правило: каждый раз после ароматного кофе пополнять водный баланс стаканом воды. И как советует Наталья, своим гостям я всегда предлагаю воду к кофе».

Поэтому если любите кофе и заботитесь о собственном здоровье, не забывайте каждое утро брать с собой бутылку воды. И помните, что ароматный кофе всегда можно заказать вместе с водой домой или в офис.