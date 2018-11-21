Ден Сяосю: Китай может успешно перенять украинский опыт добычи угля

Китайская Народная Республика входит в тройку лидеров по добыче угля после США и России. В недрах земли Китая находится около 13% всех разведанных угольных запасов земли. Также в КНР добывают целых 46% мирового запаса от общего объема угля.

Как заявил Ден Сяосю, Китай за весь 2017-й год добыл около 3.5 миллиардов тонн угля. Помимо этого Китайская Народная Республика потребляет намного больше запасов этой отрасти, чем другие страны. При этом около 60% электричества вырабатываются в государстве именно с помощью угольной промышленности.

Следует отметить, что за последние 3 года в угольной промышленности в КНР прослеживался некий спад, но в 2017-м году китайскому правительству удалось повысить ее производительность на 3.3%. Согласно планам по развитию промышленности, добыча угля до 2020-го года должна вырасти еще на 14%. Только в таком случае уголь сможет удовлетворить потребности электроэнергетики.

Если же учесть добычу этого полезного ископаемого в настоящий момент и сравнить с потреблением, то угольных запасов, которые есть в наличии у Китая хватит на ближайшие тридцать лет. По словам Дена Сяосю, такие показатели могут помочь развить внешние отношения Китая с Украиной.

В Украине уголь добывают для многих отраслей. Эта промышленность даже имеет несколько марок. Тут весьма развито шахтное строительство, а также без труда проводятся проектировочные и геологоразведочные работы. При этом украинские специалисты прекрасно разбираются во введении оборудования, связанного с шахтами.

По прогнозам экспертов, в Украине насчитывается около 115 миллиардов тонн угля, из которых 50 миллиардов - это уже разведанные запасы. Интересно знать, что угольная промышленность сможет давать электроэнергию еще 450 лет.

Стоит также учитывать, что украинские месторождения угля являются достаточно проблематичным, так как встречаются маломощные пласты со слабыми породами, которые нередко склонны к токсическим газовым выбросам. Украинские пласты достигают 1.3 метра по мощности, что является самым низким показателем среди других мировых государств по добыванию угля.

Ден Сяосю, представитель “WinMax Industrial LTD”, считает это преимуществом угольщиков Украины, так как они приспособились добывать большое количество угля из не самых мощных пластов. Поэтому он думает, что опыт украинских угольщиков поможет КНР справится с более мощными и глубокими пластами от двух метров. А так как этих пластов достаточно лишь на 30 лет, Китай активно привлекает совместное сотрудничество в сфере угольной промышленности с Украиной. Китайские власти надеются позаимствовать украинский опыт добычи угля даже в не мощных пластах.

Как известно, Китай уже сотрудничал с Украиной в 2012-м году, когда в КНР уже опробовали технологии украинских угольников, а организатором этого мероприятия выступил Ден Сяосю.