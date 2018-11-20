«Репетиция» и «Кульминация» Черной пятницы в Фокстроте: условия, скидки, товары

23 ноября на сайте foxtrot.com.ua в полночь, и в кирпичном ритейле в 161 магазине Фокстрот в 90 городах страны в 09-00, появится максимальное количество предложений для Черной пятницы. Но организаторы предлагают покупателям зайти на сайт бренда уже с понедельника, 19 ноября – вдруг там тоже «почернело?».

Об условиях акций Черной пятницы в магазинах Фокстрот и списке товаров, участвующих в ней, следует уточнять как у продавцов-консультантов, так и в интернет-магазине foxtrot.com.ua. Например, холодильник LG GA – B429SEQZ c 23 по 26 будет стоить 13399 грн вместо 16199 грн, телевизор SAMSUNG UE 43NU7120UXUA, продаваемый по 20999 грн предложат за 15999 грн, стиральная машина LG FHOB8ND - 8999 грн вместо 9399 грн, а ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 AST – 7777 грн вместо 8999 грн.

Черная пятница Фокстрота 2018 года отличается от предыдущей тем, что стартовала она 2 ноября как «Репетиция» и продлится до 26 ноября включительно. Для удобства покупателей и для удовлетворения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам «Репетиция Черной пятницы» помогла покупателям сориентироваться, сравнить цены, а также воспользоваться предложениями по кредитованию банков-партнеров Фокстрота. Как и в зарубежных магазинах, во время проведения предраспродажи в украинской сети скидка не максимальная - до 50%, но распространяется она на сотни товаров. Особенность распродажи в сети еще и в том, что скидка действует, даже если вы берёте товар в кредит у банков-партнеров сети.

- «Репетиция» показала, какие товары пользуются наибольшим спросом и на что следует обратить внимание, чтобы покупателю было комфортно совершать покупки в день «ценопада», - комментирует идею и.о.директора по маркетингу сети Фокстрот Руслан Клименко. И напоминает, что многие товары в Фокстрот можно купить с максимальными скидками начиная с понедельника 19 ноября, не дожидаясь пятницы.

- В Черную пятницу 23 ноября из-за низкой маржи и значительного снижения цены доходы компании будут минимальны. Тем не менее, мы стремимся увеличить наш главный капитал - лояльность существующих клиентов, и хотим привлечь новую аудиторию, - комментирует событие Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети Фокстрот. - Фокстрот, как ведущий оператор украинского рынка и член-участник крупнейшей европейской закупочной группы электроники и бытовой техники Euronics International, будет в тренде в эти дни.

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот насчитывает 161 магазин в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 года достигло 8 млн посетителей

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). В 2008 году ГК ФОКСТРОТ реформировала свое управление для повышения эффективности вложенных инвестиций в бизнес-проекты Группы и оказания им качественных сервисных услуг. Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.